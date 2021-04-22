Ведущий проекта "Мисливці за дивами" из-за съемок пропустил первые шаги единственного сына
С понедельника по пятницу в 9:50 в эфире канала «Украина» выходят премьерные выпуски тележурнала интересных историй «Мисливці за дивами».
На 90% попрощался с радио, ведь я вел утреннее шоу, а сейчас постоянно нахожусь в командировках. Оставил себе только авторскую рубрику «Рэп-дайджест». Музыка всегда со мной, единственная проблема – найти время, чтобы попасть в студию и записать песни. А вот моих родных можно назвать терпеливыми великомучениками. Но жена уже привыкла. Когда-то ей было легче – она мой концертный директор и везде со мной каталась, то есть мы всегда были вместе. Но сейчас другие времена. Сыну скоро год, думаю, он простит мое частое отсутствие, – рассказал ХАС на съемочной площадке программы «Мисливці за дивами».
И все же самым сложным испытанием для рэпера стало длительное расставание с семьей, ведь в отсутствие ХАСа его маленький сын Марсель сделал свои первые шаги.
Когда поехал в первую командировку, мой сын сделал свои первые шаги. Но я этого не увидел собственными глазами, только на видео. Конечно, потом приехал домой, и он ко мне пошел, но это уже не ново, не впервые. Сейчас у него такой возраст, когда ребенок быстро развивается, и вероятность что-то пропустить очень высока. Круто, что в 21 веке ты можешь с помощью видеозвонков поддерживать связь. Я уже морально готов пропустить какие-то вещи, но прошу жену, чтобы камера на телефоне всегда была включена, – поделился ведущий канала «Украина».
Напомним,