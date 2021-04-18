«Мисливці за дивами» попытаются разгадать тайны посланий других цивилизаций

19 апреля в 09:50 на канале Украина выйдет 1 выпуск шоу Мисливці за дивами. TV.UA расскажет, что будет в этом эфире.

Возможно ли подружиться со львом и пробыть с ним один на один больше месяца? Как выжить, оказавшись глубоко под водой? Как, не имея возможности работать руками, достичь успеха в творчестве? И возможно ли найти ответы на загадки, посланные инопланетянами? Все это вы узнаете в премьерном выпуске тележурнала интересных историй «Мисливці за дивами», который выйдет 19 апреля в 9:50 на канале «Украина». А расскажет обо всем этом пара заядлых «охотников» Анастасия Кошман и ХАС (Назар Хассан).

Уже в первом выпуске ожидаемой премьеры «Мисливці за дивами» ведущие Анастасия Кошман и ХАС поразят невероятными историями человечества. Ведущие нашли чудеса, которые действительно разрушают законы логики и переворачивают сознание!

Я все больше убеждаюсь – жизнь куда интереснее за любое кино! Только представьте его сюжеты! В Атлантике на глубине 30 метров под водой человек оказался в замкнутом трюме затонувшего корабля и три дня ждал спасения. А в Запорожье мужчина добровольно заперся в одной клетке со львом! На целый месяц! – поражает анонсом ведущая программы «Мисливці за дивами» Анастасия Кошман.

А ее соведущий и главный конкурент в «охоте» за чудесами – ХАС удивит абсолютно другими уникальными историями, среди которых не только диковинки нашей планеты, а также тайны других цивилизаций.

Вселенная приготовила для нас множество сюрпризов и загадок! Я решил узнать, почему по всему миру появляются одинаковые таинственные послания – неужели инопланетяне обозначают на Земле свои посольства странными металлическими монолитами? – делится ведущий канала «Украина» ХАС. – В Колумбии уничтожает местность мафия бегемотов! А в Украине живет невероятный художник, который рисует настоящие шедевры без помощи рук!

Однако для ведущих это не просто поиски впечатляющих фактов и интересных открытий, ведь после каждой программы зрителям представится возможность выбрать лучшую историю и определить настоящего «охотника за чудесами».

Смотрите премьерные выпуски тележурнала «Мисливці за дивами» с понедельника по пятницу в 9:50 на телеканале «Украина».