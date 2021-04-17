Один за всех: бабушка хочет спасти 11-месячного внука от несовершеннолетней мамы

Один за всех: бабушка хочет спасти 11-месячного внука от несовершеннолетней мамы

18 апреля в 20:00 на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск программы "Один за всех" с ведущим Сергеем Костырой.

На проект пришла 44-летняя Ольга Быкова из Николаева, чтобы спасти своего внука – почти годовалого Максимку. Месяц назад 11-летнего малыша ослабленного, в синяках и гематомах ей принесли собственные дети: невестка Вика и сын Денис.

Все тело было синим от синяков. Он был истощен и обезвожен, а его голос хрипел. Я испугалась, что он может умереть прямо у меня на руках, – рассказывает, в каком состоянии увидела внука Ольга.

Женщина перепугалась, когда увидела ужасные побои на теле ребенка. Она их даже не сразу смогла рассмотреть, потому что Максимку к ней принесли таким: закутанного в теплое одеяло и с закрашенным темным маркером лицом. Видимо, родители хотели скрыть следы побоев на теле малыша. Они не везли его в больницу, а лишь переживали за себя.

Они кричали мне – не вызывай скорую помощь, нас посадят! А я им говорила, что их ребенок может сейчас умереть. Это не родители, им все равно на сына, поэтому они не должны иметь права воспитывать сына дальше, – рассказывает проекту Ольга.

Бабушку Ольгу возмутила такая реакция Вики с Денисом, и она вызвала не только скорую помощь, но и полицию. Уже четвертую неделю 11-месячный Максимка лежит в больницу, а правоохранительные органы до сих пор ищут виновного. Кто так жестоко избил ребенка, ни один из родителей так и не может объяснить. По словам мамы мальчика, 16-летней Вики, виновата ее подруга, у которой она оставляла Максимку.

За что у меня хотят забрать ребенка? Я сына не била, это сделала подруга. Я оставила у нее Максима на 5 дней, потому что должна была идти на работу. А она вернула мне ребенка таким. Я хочу, чтобы ее наказали, – уверяет мама Вика.

А вот по словам отца, 24-летнего Дениса, сына избила собственная мама в порыве гнева, который она не умеет контролировать.

Сын ее раздражал. Она кричала на него не своим голосом. Я не раз делал ей замечание. Может, она и нанесла сыну эти травмы, – подозревает Вику в содеянном отец Денис.

Ведущий и эксперты в студии разберутся, кто на самом деле издевался над маленьким ребенком и с кем его можно оставить жить. Почему мама пытается запутать следствие? И при каких обстоятельствах забеременела и родила в 14 лет? Выпуск смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.

В Законе Украины четко прописано, что малолетний ребенок должен быть в сопровождении родителей или опекунов по документам. Родители ответственны за своего ребенка. Ни в коем случае его нельзя кому-то передавать. Наша юная мама передала ребенка подруге и несколько дней отсутствовала дома. Я не думаю, что она была занята чем-то настолько важным, чем можно оправдать свое отсутствие рядом с ребенком. С правоохранительной точки зрения действия мамы - незаконные. И мы видим их последствия. В студии мы, конечно, разберемся, кто именно был так жесток к ребенку. Но в этой ситуации и мама, и папа, и подруга – все в равной мере виноваты, – комментирует историю ведущий Сергей Костыра.

Смотрите новые выпуски «Один за всех» по воскресеньям в 20:00 на СТБ!