Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил – история о спасении мира

Эксклюзив 16 апреля 2021 23:23 Юлия Туренко
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил – история о спасении мира
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
пресс-служба канала НЛО TV

“Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил” – это американский комедийный фильм о шпионе от режиссера Джея Роуча.

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В центре сюжета два вечных противника – Остин Пауэрс и Доктор Зло. Второй всю жизнь мечтает о мировом господстве. Но для этого ему не хватает сексуальности и успеха среди женщин. Поэтому он отправляется в 60-е года прошлого века, чтобы похитить “моджо” Пауэрса. Два титана сразятся в смертельной битве, а помогать Остину в этом будет его очаровательная помощница. Вместе с ней он хочет не только победить Доктора Зло, но и спасти целый мир!

Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил / пресс-служба

Вторая часть нашумевшего комедийного боевика о шпионе Остине Пауэрсе также снята в жанре пародии на шпионские боевики. Тут героизм главного героя (как и его антипода) доведен до абсурда –если в “настоящих” шпионских фильмах герои борются с вселенским злом, то тут главной антигерой борется за приобретение сексуальности. В фильме много шуток, очень разного юмора и огромная харизма главных героев – Майка Майерса и Хизер Грэм.

Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил / пресс-служба

Смотрите фильм “Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил” в воскресенье, 18 апреля, в 19:30 на канале НЛО TV!

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