Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил – история о спасении мира
“Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил” – это американский комедийный фильм о шпионе от режиссера Джея Роуча.
Вторая часть нашумевшего комедийного боевика о шпионе Остине Пауэрсе также снята в жанре пародии на шпионские боевики. Тут героизм главного героя (как и его антипода) доведен до абсурда –если в “настоящих” шпионских фильмах герои борются с вселенским злом, то тут главной антигерой борется за приобретение сексуальности. В фильме много шуток, очень разного юмора и огромная харизма главных героев – Майка Майерса и Хизер Грэм.
Смотрите фильм “Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил” в воскресенье, 18 апреля, в 19:30 на канале НЛО TV!