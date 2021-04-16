Комедия "Птичка на проводе": интересные факты о фильме

Эксклюзив 16 апреля 2021 23:00 Юлия Туренко
Комедия
Комедия "Птичка на проводе": интересные факты о фильме
пресс-служба

В это воскресенье канал 2+2 покажет приключенческий фильм «Птичка на проводе» с Мэлом Гибсоном и Голди Хоун в главных ролях.

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По сюжету, Рик Джармин уже 15 лет ведет тайную жизнь по программе защиты свидетелей. Для своей возлюбленной и друзей он исчез внезапно и неожиданно. Но прошлое вновь стучится к Рику. Преступник, который попал за решетку из-за его показаний, решает отомстить «стукачу» и начинает охоту на Джармина.

Самые интересные факты о комедии от TV.UA.

Факт №1

Почти все трюки в фильме Голди Хоун исполнила без помощи дублеров. Хотя в начале проекта актриса боялась экшен-сцен. Не пользоваться услугами каскадеров ее убедил Мэл Гибсон.

Факт №2

За участие в картине Мэлу Гибсону, помимо гонорара, продюсер фильма Тед Филд пообещал огромный особняк на лето, где могла отдыхать вся большая семья актера.

Факт №3

Голид Хоун старше Гибсона на 11 лет. Но в фильме их герои одного возраста.

Факт №4

По сюжету, события происходят в США, но съемки проходили в Канаде. Во многих сценах можно заметить флаги канадских провинций Онтарио, острова Принца Эдуарда, а также Британской Колумбии.

Факт №5

По словам продюсеров, студия Universal заинтересовалась проектом не из-за погонь и вертолетов, а из-за финальных сцен в зоопарке.

Смотрите приключенческую комедию «Птичка на проводе» в это воскресенье, 18 апреля, в 19:50 на телеканале 2+2.

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