МастерШеф. Профессионалы-3: профи выставят оценки друг другу и составят рейтинг самых сильных участников
17 апреля на телеканале СТБ и на сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск кулинарного проекта МастерШеф.Профессионалы-3.
В грядущем выпуске профи предстоит определить, кто же из них номер один. Так, им придется составить рейтинг от 1 до 12 и оценить друг друга по кулинарным умениям. Самый слабый получит 12, а самый сильный – 1. Это решение они обязаны принять коллегиально. Если же с первым номером сомнений не возникнет, то насчет остальных номеров профи будут долго спорить. И, конечно же, самое трудное задание их ждет впереди. Под коробками-загадками они найдут названия классических блюд, которые нужно приготовить за 30 минут.
Ваши номерки станут не только вашими личными оценками, но и коэффициентами для ставок. У вас будет возможность узнать блюдо конкурентов, сопоставить с коэффициентом участника и сделать ставку. У каждого будет одинаковый стартовый капитал в 20 “шефов”. Можете поставить их на одного человека, а можете сделать ставку частями – решать вам. В черный оденется тот, кто заработает меньше всех, – объявят судьи.
Чтобы выиграть как можно больше “шефов”, участникам нужно делать ставки на аутсайдеров, ведь именно у них самый высокий коэффициент. Кого захлестнет волна азарта, а кто нарочно “сольет” соперников – узнаем завтра на СТБ!