МастерШеф. Профессионалы-3: профи выставят оценки друг другу и составят рейтинг самых сильных участников

16 апреля 2021 22:50 Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы-3: профи выставят оценки друг другу и составят рейтинг самых сильных участников
МастерШеф. Профессионалы-3: профи выставят оценки друг другу и составят рейтинг самых сильных участников
пресс-служба

17 апреля на телеканале СТБ и на сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск кулинарного проекта МастерШеф.Профессионалы-3.

Читайте такжеВечерний Квартал: стала известна дата премьеры новых выпусков шоу
Судьи МастерШеф. Профессионалы-3 на СТБ – Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская – каждый конкурс оценивают участников по различным критериям. В новом выпуске профи сами выставят оценки друг другу и составят рейтинг самых сильных участников третьего сезона.

В грядущем выпуске профи предстоит определить, кто же из них номер один. Так, им придется составить рейтинг от 1 до 12 и оценить друг друга по кулинарным умениям. Самый слабый получит 12, а самый сильный – 1. Это решение они обязаны принять коллегиально. Если же с первым номером сомнений не возникнет, то насчет остальных номеров профи будут долго спорить. И, конечно же, самое трудное задание их ждет впереди. Под коробками-загадками они найдут названия классических блюд, которые нужно приготовить за 30 минут.

МастерШеф. Профессионалы 3 сезон судьи / пресс-служба

Ваши номерки станут не только вашими личными оценками, но и коэффициентами для ставок. У вас будет возможность узнать блюдо конкурентов, сопоставить с коэффициентом участника и сделать ставку. У каждого будет одинаковый стартовый капитал в 20 “шефов”. Можете поставить их на одного человека, а можете сделать ставку частями – решать вам. В черный оденется тот, кто заработает меньше всех, – объявят судьи.

Чтобы выиграть как можно больше “шефов”, участникам нужно делать ставки на аутсайдеров, ведь именно у них самый высокий коэффициент. Кого захлестнет волна азарта, а кто нарочно “сольет” соперников – узнаем завтра на СТБ!

Облако тегов

СТБ Эктор Хименес-Браво МастерШеф Ольга Мартыновская телешоу МастерШеф. Профессионалы Владимир Ярославский анонс телешоу 2021 МастерШеф. Профессионалы-3

Материалы по теме

Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021
Новости

Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021
Владимир Дантес побывал в уникальном музее: машина Папы Римского и марсоход из "Марсианина"
Новости

Владимир Дантес побывал в уникальном музее: машина Папы Римского и марсоход из "Марсианина"Эксклюзив
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Лунный гороскоп на 17 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 17 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021

МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 09.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 09.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK