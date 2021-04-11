10 апреля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 10 выпуске от 10.04.2021 - читайте на сайте TV.UA.

В минувшем выпуске “МастерШеф. Профессионалы-3” на СТБ сильнейшие участники сезона строили рестораны своими руками. Судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, Ольга Мартыновская и их гости определили команду-победителя, а остальные – надели черные фартуки.

В битве черных фартуков участвовали 6 участников: Николай Люлько, Николай Мыгаль, Неля, Стелла, Игорь и Лилия.

Заданием профи было воссоздать съедобные копии различных предметов – от клубка ниток и шишки до кроссовка. Участникам предстояло передать в копии все: и форму, и цвет, и структуру. И, конечно, не забыть про вкус. Выбирали предметы для битвы черных участники на балконе.

МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 10 выпуске от 10.04.2021 / instagram.com/masterchefstb

Так, Стелла получила гнездо. Она приготовила десерт из песочного теста с соусом на основе филадельфии, копии яиц сделала из белого шоколада, а желток – из желе из пюре груши и маракуйи. Эктору не хватило деликатности в деталях, но в целом десерт получится вкусным и гармоничным.

Николаю Люлько досталась роза. Но в отличие от оригинала профи презентовал ее без обертки и ниточки, а сам вкус свеклы, сыра рикотты и других ингредиентов был слишком простым. Блюдо ничем не удивило судей, что никак нельзя сказать о пластинке Игоря, он воссоздал ее точь-в-точь.

Эктора приятно удивила такая идентичность пластинки Игоря и оригинала, ведь этот предмет был одним из самых сложных. Профи приготовил пластинку из песочного теста с джемом из малины, свеклы и имбиря. Судьи отметили, что вкус нужно было доработать, но внешний вид блюда был превосходным.

Николай Мыгаль подал кирпич из бисквита, пектинового джема из облепихи, крема-пюре из топинамбура, крем-сыра маскарпоне с куркумой. Отдельно все составляющие были очень интересны, но вместе создавали сильный контраст. Хоть Ольга и похвалила участника, что он пошел непростым путем, но его смелость оказалась напрасной.

Лилия продемонстрировала свой талант, подав бисквит с пропиткой на основе рома, с добавлением цедры, ванили, сока лимона и шоколадного ганаша. Она повторила детали полена, а бисквит был нежным и мягким.

Неле пришлось скопировать клубок желтых нитей. Она проделала огромную работу, создала две полусферы – со сливками, белым шоколадом и с сыром филадельфия, и с крошкой из бисквита, кедровым орехом и вишней. На вид нитки из блинного теста получились удачными, но кари был очень неуместным а тесто сыроватым. Сама же полусфера вышла резиновой.

В аутсайдерах оказались Неля и Коля Люлько.

Неля, вы будто хотели вместить в одно блюдо все техники и структуры, и это сработало против вас. Вы очень старались, но сегодня был не ваш день, – объявил Эктор.

Проект покинула Неля Бадамшина.