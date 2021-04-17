Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021

16 апреля на телеканале СТБ в эфир вышел 7 выпуск романтического проекта Холостяк-11. Кто покинул шоу Холостяк 11 сезон в 7 выпуске - читайте на нашем сайте TV.UA.

Следующие свидания с девушками главный герой проекта Холостяк-11 Михаил Заливако провел за границей. На этой неделе градус повысился не только за окном, но и в отношениях участниц с Михаилом.

Накал страстей на проекте увеличился, а условия конкуренции дали о себе знать… К сожалению, в 7 выпуске проект покинула самая добрая, нежная и честная девушка.

Юлия

На Церемонии роз Михаил пригласил на общение Юлю. Несмотря на хорошее индивидуальное свидание, мужчина понял, что она до сих пор не готова самостоятельно вступать в новую жизнь. Более того, участница всегда не уверена в себе и чувствах Михаила.

Мне хотелось, чтобы ты поняла, что ты мне небезразлична. Но меня удивило, что приглашение заставило тебя сомневаться в себе. Я вижу и чувствую, что ты хочешь влюбиться, как и я. Ты готова к новым отношениям, но эти отношения будут не со мной, – заключил Михаил и провел девушку.

Для Юли это прощание стало настоящим ударом. Участница еще на свидании призналась, что у нее есть чувства к Холостяку.

Я не встречал более чувственного человека, чем она. Не знаю, какого размера ее сердце... Она хочет семью. Очень много отдаёт отношениям. Мне было приятно с ней и тяжело прощаться. Но мне нужна уверенная девушка, которая будет принимать решения сама, – подытожил мужчина.

Юля призналась, что желает Мише встретить девушку своей мечты, а также добавила, что проект помог ей поверить в себя:

Я шла на проект, не веря в себя. Миша дал мне ясно понять, что я прекрасна. Я здесь была не зря. Ни о чем не жалею. У меня все только начинается, я буду счастлива.