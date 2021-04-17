Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021
16 апреля на телеканале СТБ в эфир вышел 7 выпуск романтического проекта Холостяк-11. Кто покинул шоу Холостяк 11 сезон в 7 выпуске - читайте на нашем сайте TV.UA.
Накал страстей на проекте увеличился, а условия конкуренции дали о себе знать… К сожалению, в 7 выпуске проект покинула самая добрая, нежная и честная девушка.
Юлия
Мне хотелось, чтобы ты поняла, что ты мне небезразлична. Но меня удивило, что приглашение заставило тебя сомневаться в себе. Я вижу и чувствую, что ты хочешь влюбиться, как и я. Ты готова к новым отношениям, но эти отношения будут не со мной, – заключил Михаил и провел девушку.
Для Юли это прощание стало настоящим ударом. Участница еще на свидании призналась, что у нее есть чувства к Холостяку.
Я не встречал более чувственного человека, чем она. Не знаю, какого размера ее сердце... Она хочет семью. Очень много отдаёт отношениям. Мне было приятно с ней и тяжело прощаться. Но мне нужна уверенная девушка, которая будет принимать решения сама, – подытожил мужчина.
Юля призналась, что желает Мише встретить девушку своей мечты, а также добавила, что проект помог ей поверить в себя:
Я шла на проект, не веря в себя. Миша дал мне ясно понять, что я прекрасна. Я здесь была не зря. Ни о чем не жалею. У меня все только начинается, я буду счастлива.