Любовь без тормозов: 5 причин посмотреть остросюжетную мелодраму с Антоном Батыревым и Лянкой Грыу

18 октября на СТБ состоится премьера 16-серийной мелодрамы «Любовь без тормозов». Чем сериал заинтересует зрителя – узнайте в материале.

С понедельника по четверг в 20:15 зрители будут следить за остросюжетной историей любви. Главные роли в проекте «Любовь без тормозов» исполнят любимчики миллионов – Антон Батырев и Лянка Грыу.

1. Интригующий сюжет. Кира замужем за успешным бизнесменом Дмитрием Вишневским, у них прекрасный дом и большие планы на будущее. Они примерная и счастливая супружеская пара. Но эта идиллия – лишь картинка, которая скрывает нелюбовь и тайны в семье бизнесмена. Кире предстоит рассказать мужу, почему и зачем она обманывала его много лет. Она не боится развода, но ее мучает чувство вины и страшит его осуждение за болезненную правду о ней. В это время Дима, решивший навсегда изменить свою жизнь, гонит машину по трассе. Внезапно автомобиль вылетает на встречную полосу, он жмет на тормоза, но они не слушаются… Авария становится точкой невозврата не только для Киры и Димы, но и для другой пары – следователя Игоря Бондаря и его жены Риты. Расследование происшествия сведет Игоря и Киру. Пытаясь разобраться, что произошло на самом деле – ДТП или преднамеренное убийство, они вынуждены будут узнать горькую правду о своих близких и раскрыть собственные «скелеты в шкафу».

2. Звездный актерский состав. В сериале сыграют хорошо знакомые зрителям актеры и любимчики миллионов. Воплощать историю на экранах будут: Антон Батырев, Лянка Грыу, Алла Масленникова, Виктор Васильев, Ольга Морозова, Алена Якименко, Евгений Лесничий, Гордей Дзюбинский, Константин Корецкий, Глеб Михайличенко, Николай Боклан, Петр Никитин и другие.

3. Развязка – загадка до самого финала. Создатели остросюжетной мелодрамы обещают сохранить интригу развязки до финальных сцен. Так, зрители вначале полюбят главных героев, а потом начнут в них же сомневаться… Лишь в конце станет известно, кто был честен, а кто – нет.

4. История о любви. Само собой, зрителей увлечет не только остросюжетная составляющая, но и увлекательная любовная линия. «Это история о любви не осуждающей, а объединяющей и на небе, и на земле», - отмечает креативный продюсер Оксана Калитюк.

5. Отличный выбор для просмотра в прохладный осенний вечер. Ведь что может быть лучше, чем расслабиться после рабочего дня за просмотром хорошего фильма?

Смотрите премьеру сериала «Любовь без тормозов» – с 18 октября, в 20:15 в слоте «СТБ-сериал».