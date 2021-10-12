Телеканал ICTV готовит премьеру мини-сериала собственного производства под названием «Брюс».

Сюжет, как в голливудском боевике

«Брюс» - это остросюжетный боевик в духе голливудского экшена со стрельбой, бандитскими разборками и историей поисков похищенных детей. Все 4 премьерные серии боевика покажут в День казачества и День защитника и защитниц Украины, 14 октября, в 19:10. Мы собрали самые интересные факты о премьере, которые убедят вас посмотреть картину.

Бывший военный Брюсовский живет спокойной жизнью, работает водителем такси… Однажды он собирается провести свой выходной день вместе с сыном, но планы меняет просьба знакомого забрать из детского лагеря сына миллионера. Брюс берет заказ и машину товарища, но простая просьба заканчивается не простыми последствиями – по дороге похищают сына богача, а с ним забирают и ребенка моего героя. Так поиск детей становится целью двух ранее не знакомых и совершенно разных отцов.

Брюс: ТОП-7 интересных фактов о новом боевике ICTV / пресс-служба канала ICTV

Главную роль исполнит режиссер

Роль Брюса исполнит известный режиссер и продюсер Дмитрий Малков («Сказочная Русь», «Пороблено в Украине» и другие), а отца-мильенера Неделина сыграет Борис Хвошнянский. Для Дмитрия это первая главная роль в кино после 20-летнего опыта работы режиссером.

Для съемок использовали нетипичную для сериального производства технику

Снимали сериал на камеры, которые используют для создания полнометражного фильма, поэтому кадры будут отличаться выразительной четкостью и цветопередачей.

Мы использовали максимально качественную кинотехнику. По факту мы работали с кинокамерой, на которую снимается прокатное кино. Такая кинооптика даст «вкусное» изображение для зрителя. Поэтому его ждет настоящая классика кино, как на широких экранах. Можно сказать, это киноистория, которая выйдет из 4 частей на телевиденье, – рассказывает режиссер Антон Скрипец.

Брюс: ТОП-7 интересных фактов о новом боевике ICTV / пресс-служба канала ICTV

В бандитском сериале будет место романтике

Главный герой разведен и воспитывает сына. Став жертвой похитителей, он попадает в мир криминальных разборок, но даже там ему удается встретить любовь.

Во всем этом бандитском замесе Брюс встречает женщину и, как это часто бывает, – сначала они не взлюбят друг друга. Но ряд обстоятельств заставит их пойти друг другу навстречу, чтобы обеим спастись от преступников. Со временем между героями возникнет та самая искорка. Любовная линия будет двигать дальше всю историю. Но не раскрою все карты, потому что это то, что зрителю будет интересно увидеть в кино без спойлеров, – говорит Дима Малков.

Для боевика отобрали труднодоступные локации, а некоторые места раньше никогда не использовали для кино

Снимали сериал в Киеве и его окрестностях, самых нетипичных и даже заброшенных. Баржи, промышленные заводы и пристани с корабельными доками – команда побывала в самых труднодоступных местах, чтобы получить атмосферную картинку.

В «Брюсе» почти все локации были сложные. Бывало, группе надо было часа два прождать, чтобы попасть на площадку. Некоторые объекты были с повышенной системой безопасности, где усугублена пропускная способность. Так было на локации на Трухановом острове, где расположен охраняемый заповедник, – рассказывает Дмитрий Малков.

Брюс: ТОП-7 интересных фактов о новом боевике ICTV / пресс-служба канала ICTV

Для сериала создали график ссадин

Во время съемок боевика работы много было и для гримеров, ведь делать «кровавый макияж» актерам приходилось чуть ли не каждую сцену. Главный герой Брюс почти весь фильм будет ходить в ссадинах. А в одной из серий даже «перенесет» сложную операцию. Сделать кровоточивую рану и потом все последующие сцены поддерживать ее в одном виде было непросто. Поэтому чтобы не попасть на киноляпы, для всех ранений Брюса перед началом съемок художники по гриму создали специальный график: в блокноте отмечали, все стадии заживления ранения и прописывали в каком виде рана должна быть в каждый день съемок.

Погони снимали в LED-кубе

Для съемок использовали спецтехнику и новые для украинского кино приемы. В частности, погони на автомобилях снимали в LED-павильоне. Для этого с помощью спецоборудования заранее снимали кадры, чтобы спроецировать их на экраны в павильоне.

Это современная альтернатива съемки на зеленом фоне. Снять сериал с такой технологией стоит дорого, поэтому мало кто соглашается на такое, - говорит продюсер сериала Ярослава Евтушенко.

Брюс: ТОП-7 интересных фактов о новом боевике ICTV / пресс-служба канала ICTV

Выглядят такие съемки эффектно даже вне кадра. На неигровой автомобиль устанавливали 4 камеры со всех сторон. Во время съемок он ехал по той же траектории, что и машина в кадре, и снимал все 4 плоскости. Затем снятый материал загружали на специальные экраны в LED -кубе и таким образом зафиксированная на лафете машина оказывалась в нужных улочках и создавалось ощущение движения. Актеры безопасно исполняли трюки, а кадры на экранах дополняли реальность.

Напомним,