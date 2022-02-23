Масленица 2022: дата, традиции праздника

В 2022 году самый первый весенний праздник, Масленица, начнется 28 февраля. Празднования продлятся неделю, до 6 марта.

Масленица считается одним из самых ожидаемых праздников. Это торжество посвящено теплу, весне и вкусным блинам, которые можно есть целую неделю. Примечательно, что дата Масленицы меняется из года в год, зависит она прежде всего от даты начала Великого поста.

Первый день великой Масленицы называется Встречей. Уже совсем скоро, 28 февраля, мы сможем напечь блинов с разными начинками и в свое удовольствие. Но не забывайте, что первый блин необходимо отдать нуждающимся.

Со вторника начинаются народные гуляния и сватовство, а в среду блинами угощают уже родителей молодоженов, которые решили связать себя узами брака. В наши дни на блины в среду приглашают родителей мужа или жены.

В четверг наши предки устраивали на улицах конкурсы, пели песни и танцевали.

Пятница была посвящена ответному визиту тещ к зятьям.

Наконец, в субботу в гости приходят родственники жениха, они собираются за одним столом с родителями будущей невесты.

Воскресенье — Прощеное воскресенье. Этот день нужен для того, чтобы очиститься и попросить прощение у всех, кому ты навредил.

Напомним,