Масленица 2022: дата, традиции праздника
В 2022 году самый первый весенний праздник, Масленица, начнется 28 февраля. Празднования продлятся неделю, до 6 марта.
Первый день великой Масленицы называется Встречей. Уже совсем скоро, 28 февраля, мы сможем напечь блинов с разными начинками и в свое удовольствие. Но не забывайте, что первый блин необходимо отдать нуждающимся.
В четверг наши предки устраивали на улицах конкурсы, пели песни и танцевали.
Пятница была посвящена ответному визиту тещ к зятьям.
Наконец, в субботу в гости приходят родственники жениха, они собираются за одним столом с родителями будущей невесты.
Воскресенье — Прощеное воскресенье. Этот день нужен для того, чтобы очиститься и попросить прощение у всех, кому ты навредил.
Напомним,