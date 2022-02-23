Масленица 2022: дата, традиции праздника

23 февраля 2022 18:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Масленица 2022: дата, традиции праздника
Масленица 2022: дата, традиции праздника
pixabay.com

В 2022 году самый первый весенний праздник, Масленица, начнется 28 февраля. Празднования продлятся неделю, до 6 марта.

Читайте такжеМасленица 2021: рецепт блинов с сыром и зеленью от актрисы Анастасии Иванюк
Масленица считается одним из самых ожидаемых праздников. Это торжество посвящено теплу, весне и вкусным блинам, которые можно есть целую неделю. Примечательно, что дата Масленицы меняется из года в год, зависит она прежде всего от даты начала Великого поста.

Первый день великой Масленицы называется Встречей. Уже совсем скоро, 28 февраля, мы сможем напечь блинов с разными начинками и в свое удовольствие. Но не забывайте, что первый блин необходимо отдать нуждающимся. 

Читайте такжеМасленица 2021: что означает каждый день праздничной недели
Со вторника начинаются народные гуляния и сватовство, а в среду блинами угощают уже родителей молодоженов, которые решили связать себя узами брака. В наши дни на блины в среду приглашают родителей мужа или жены. 

В четверг наши предки устраивали на улицах конкурсы, пели песни и танцевали. 

Пятница была посвящена ответному визиту тещ к зятьям. 

Наконец, в субботу в гости приходят родственники жениха, они собираются за одним столом с родителями будущей невесты. 

Воскресенье — Прощеное воскресенье. Этот день нужен для того, чтобы очиститься и попросить прощение у всех, кому ты навредил.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Масленица традиции праздник

Материалы по теме

Выходные и праздники в марте 2022 года в Украине
Праздники

Выходные и праздники в марте 2022 года в Украине
Сретение Господне: 5 запрещенных вещей и один обязательный обычай
Праздники

Сретение Господне: 5 запрещенных вещей и один обязательный обычай
Выходные и праздники в феврале 2022 года в Украине
Праздники

Выходные и праздники в феврале 2022 года в Украине
Водная полиция: смотреть 33 серию онлайн (эфир от 23.02.2022)
Сериалы

Водная полиция: смотреть 33 серию онлайн (эфир от 23.02.2022)

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK