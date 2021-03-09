Масленица 2021: что означает каждый день праздничной недели
Вчера, в праздник весны, красоты и женщин, началась Масленичная неделя.
Рассказываем об обычаях и значениях каждого дня этого праздника.Масленичная неделя, которая длится до начала Великого поста, началась в понедельник, 8 марта. Конечно, главным атрибутом этого торжества являются блинчики, которые хозяйки выпекают.
Но есть и другие, менее известные традиции.
Понедельник – «встреча»
Уже в понедельник принято начинать печь блины.
Наши предки также изготавливали чучело из соломы, которое символизирует зиму. Чтобы холода отступили, то чучело сжигали на площади.
Вторник – «заигрывания»
Раньше в украинских селах в этот день особенно веселись парни и девушки, которые пока не нашли себе пару. Во время заигрываний они проводили время вместе, присматривались друг к другу, знакомились и флиртовали.
Среда – «лакомка»
Четверг – «разгуляй»
Этот день еще называют широким четвергом. Суть в том, чтобы до этого дня завершить все домашние дела и приготовления к масштабным гуляниям, которые скоро начнутся.
Пятница – «тещины вечеринки»
Теперь уже теща идет к зятю, чтобы отведать блинов.
Суббота – «золовкины посиделки»
Воскресенье – прощеное
Прощеное воскресенье – день, когда необходимо попросить прощения перед близкими, а тем – обязательно отпустить обиду.
Напомним,