Масленица 2021: что означает каждый день праздничной недели

Масленица 2021: что означает каждый день недели

Вчера, в праздник весны, красоты и женщин, началась Масленичная неделя.

Рассказываем об обычаях и значениях каждого дня этого праздника.

У христиан восточного обряда в 2021 году Масленичная неделя, которая длится до начала Великого поста, началась в понедельник, 8 марта. Конечно, главным атрибутом этого торжества являются блинчики, которые хозяйки выпекают.

Но есть и другие, менее известные традиции.

Понедельник – «встреча»

Уже в понедельник принято начинать печь блины.

Наши предки также изготавливали чучело из соломы, которое символизирует зиму. Чтобы холода отступили, то чучело сжигали на площади.

Вторник – «заигрывания»

Масленица 2021: что означает каждый день недели / pixabay.com

Раньше в украинских селах в этот день особенно веселись парни и девушки, которые пока не нашли себе пару. Во время заигрываний они проводили время вместе, присматривались друг к другу, знакомились и флиртовали.

Среда – «лакомка»

Четверг – «разгуляй»

Зять должен посетить тещу, чтобы полакомиться блинами.

Этот день еще называют широким четвергом. Суть в том, чтобы до этого дня завершить все домашние дела и приготовления к масштабным гуляниям, которые скоро начнутся.

Пятница – «тещины вечеринки»

Теперь уже теща идет к зятю, чтобы отведать блинов.

Суббота – «золовкины посиделки»

Воскресенье – прощеное

В Украине в масленичную субботу родственники мужа приходят к невестке на блины, обязательно с подарком.

Прощеное воскресенье – день, когда необходимо попросить прощения перед близкими, а тем – обязательно отпустить обиду.

Масленица 2021: что означает каждый день недели / pixabay.com

Напомним,