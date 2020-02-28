Масленица 2020: тонкие блинчики от певицы Ярославы Руденко (рецепт)

В Украине в разгаре самый вкусный праздник года – Масленица. Как же приготовить идеальные блины?

И в чем главный секрет теста? Заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко во время эфира «Полезной программы» на «Интере» (повтор в субботу, 29 февраля, в 10:00) рассказала, как празднует Масленицу, и поделилась семейным секретом приготовления блинов, который узнала от своей мамы.

По словам певицы, праздник Масленица, который в этом году отмечается до 1 марта, для нее особый период – ведь такие моменты всегда объединяют родственников за одним большим семейным столом.

– Першу свою Масляну побачила ще дитиною. Ми з сім'єю жили тоді на Полтавщині, в селі Рудка. Святкування Масляної проходило там дуже яскраво – з піснями, танцями, величезним багаттям, на якому спалювали опудало. Та й зараз, щороку, на Масляну ми збираємося сім'єю за загальним столом, щоб поласувати млинцями, а потім співаємо фольклорні пісні, присвячені святу.

І, звичайно, яка Масляна без млинців! Я дуже люблю тоненькі млинці - можу з'їсти дуже багато, причому без будь-якої начинки. Також велике щастя – млинці з начинкою - грибами, яблуками, маком та сиром. Скажу чесно, кулінар з мене добрий, а ось млинці виходять не дуже симпатичні. Зате смачні! Добре готує млинці моя мама. У святковий тиждень вона бере на себе шефство з приготування цієї страви. Млинці виходять смачні, круглі та красиві, як сонце!

Ингредиенты:

Молоко – 300 мл

Мука – 200 гр

Растительное масло – 1 ст.ложка

Яйца – 2 шт

Сливочное масло – 30 гр

Соль по вкусу

Приготовление: