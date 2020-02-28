Масленица 2020: тонкие блинчики от певицы Ярославы Руденко (рецепт)
В Украине в разгаре самый вкусный праздник года – Масленица. Как же приготовить идеальные блины?
По словам певицы, праздник Масленица, который в этом году отмечается до 1 марта, для нее особый период – ведь такие моменты всегда объединяют родственников за одним большим семейным столом.
– Першу свою Масляну побачила ще дитиною. Ми з сім'єю жили тоді на Полтавщині, в селі Рудка. Святкування Масляної проходило там дуже яскраво – з піснями, танцями, величезним багаттям, на якому спалювали опудало. Та й зараз, щороку, на Масляну ми збираємося сім'єю за загальним столом, щоб поласувати млинцями, а потім співаємо фольклорні пісні, присвячені святу.
І, звичайно, яка Масляна без млинців! Я дуже люблю тоненькі млинці - можу з'їсти дуже багато, причому без будь-якої начинки. Також велике щастя – млинці з начинкою - грибами, яблуками, маком та сиром. Скажу чесно, кулінар з мене добрий, а ось млинці виходять не дуже симпатичні. Зате смачні! Добре готує млинці моя мама. У святковий тиждень вона бере на себе шефство з приготування цієї страви. Млинці виходять смачні, круглі та красиві, як сонце!
Ингредиенты:
- Молоко – 300 мл
- Мука – 200 гр
- Растительное масло – 1 ст.ложка
- Яйца – 2 шт
- Сливочное масло – 30 гр
- Соль по вкусу
Приготовление:
- В миске взбейте яйца.
- Постепенно введите муку и соль, чередуя с молоком, и аккуратно размешайте до однородной массы.
- Дайте тесту постоять 20 минут.
- Добавьте в тесто растительное масло и жарьте блины на сильно разогретой сковороде с двух сторон.
- Смазать блины кусочком сливочного масла и подавайте к столу.