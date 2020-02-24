Полезная программа встретит Масленицу с блинами!

Во вторник, 25 февраля, в 10:00 на «Интере» выйдет праздничный спецвыпуск «Полезной программы», посвященный блинам – главному блюду Масленицы.

Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как приготовить самые вкусные блины . А звездные гости ток-шоу – народные артистки Украины Ольга Сумская и Оксана Пекун, шоумен Дмитрий Коляденко, певица Ярослава Руденко – поделятся полезными советами и семейными традициями празднования Масленицы.

Масница, Масляна, Масленица, Колодий… Как только не называли наши предки неделю перед Великим постом! В это время по старой славянской традиции люди весело провожали зиму и встречали весну. А еще устраивали настоящие народные гуляния и досыта наедались блинов.

«Наши предки к празднованию Масленицы относились очень серьезно и на каждый день этой недели имели отдельные традиции, – рассказывает Александр Лукьяненко. – В понедельник поминали умерших: утром свекры отправляли невестку к родителям, а вечером и сами приходили к сватам, чтобы поесть первых блинов и спланировать празднование. Во вторник – ухаживали. Парни катали девчат на санях и засылали сватов в надежде после Масленицы отгулять свадьбу. В среду зятья ходили к теще на блины. В четверг начинали гулянье и зазывали весну танцами и песнями. В пятницу теща шла к зятю, а тот старался всячески ей угодить. В субботу невестки приглашали в дом сестер мужа. А в воскресенье просили друг у друга прощения и провожали Масленицу ритуалом сожжения чучела».

Во время Масленой недели блины пекутся в огромном количестве, причем самые разные: из гречневой или пшеничной муки, большие – во всю сковородку или маленькие – с чайное блюдце. «Блин должен быть, как солнце, – ровный, круглый, красивый, а самое главное – вкусный, – считает заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко. – Каждый год на Масленицу мы семьей собираемся за общим столом, чтобы полакомиться блинами с грибами, маком и творогом, а потом поем фольклорные песни, посвященные празднику».

У каждой хозяйки есть собственные рецепты и секреты приготовления блинов. «Чтобы ваш блин не оказался «комом», нужно хорошо разогреть сковороду и смазать ее кусочком сала, а в тесто добавить растительное масло, – советует народная артистка Украины Оксана Пекун. – У меня белорусские корни. Бабушка пекла толстые дрожжевые блины на кислом молоке. Это было необыкновенно вкусно!»

В нашей стране блины занимают особое место в рационе. «Тонкие блины очень популярны в украинской кухне, но особенно мы любим готовить их на Масленицу. С мясом, с овощами, ягодами, рыбой и прочими начинками, количество которых ограничивается только нашей фантазией, – рассказывает шеф-повар Евгений Клопотенко. – Украинцы любят экспериментировать, сейчас придуманы сотни новых рецептов: зеленые, красные, черно-белые. Самые необычные блины, которые я видел, – с начинкой из курицы и шоколада. Самые популярные – гречневые. Самые дорогие и модные – с красной рыбой и крем-сыром «Филадельфия». Но каким бы ни был рецепт, главное – готовить с любовью! Тогда все получится».

Как быстро сделать тесто? Каковы секреты удачных блинов? Блины каких известных украинских хозяек окажутся вкуснее – Ярославы Руденко, Ольги Сумской или Анны Яковлевны Билык? И как это блюдо готовят в других странах мира? Ответы на эти и многие другие вопросы – в праздничном спецвыпуске «Полезной программы» – во вторник, в 10:00 на «Интере».