Ирина Хоменко рассказала, как готовит блины и панкейки на Масленицу

Актриса шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Ирина Хоменко обожает Масленицу!

Более того, к этой неделе в семье Ирины готовятся заранее – даже расписывают с чем и когда будут блины. Актриса рассказала, как пережить Масленицу и не набрать лишних килограмм, а также, как она традиционно готовит блины.

Ира, как в твоей семье отмечают Масленицу?

Моя семья очень любит Масленицу. Для нас это особенная неделя: расписаны начинки для блинов на каждый день. Плюс 2 кг за Масленицу обеспечено!

Ты придерживаешься или придерживалась когда-то поста после Масленицы?

Пост – это не только воздержания в еде, это еще ежедневная молитва, смирение души и тела, своих мыслей. Обязательно нужно исповедаться и причаститься. Я придерживалась поста перед крещением детей. Я четырежды крестная мама, и вот четыре раза я постилась. Это сложным для меня не было.

Традиционно на Масленицу сжигают чучело «зимы», таким образом, провожая зиму. А как ты переходишь в новый сезон – устраиваешь ревизию гардероба, начинаешь заниматься спортом (чтобы подготовить фигуру к лету)?

У меня смена гардероба происходит ближе к апрелю, когда я заменяю зимний гардероб на летний. Я перебираю вещи, смотрю, что могу подарить кому-то или отдать на благотворительность. Я думаю, что сани надо готовить летом. Закончился сезон – приведи свои вещи в порядок. Всякие ситуации бывают. Вдруг я летом полечу в Исландию, пусть зимняя куртка будет у меня готова, и я в любой момент смогу ее взять с собой. Ничего глобального не происходит, но для меня это какой-то этап окончания сезона.

Поделись рецептом блинов от Иры Хоменко?

Я готовлю блины только на топленом молоке. Мне кажется, что оно добавляет блинам интересный вкус. Попробуйте! Вы не останетесь равнодушными. Очень интересно делаю панкейки: тесто для оладушек на сковородку, в серединку крошу яблочки с корицей, ложку теста сверху, переворачиваем и получаем оладушек со вкусной начинкой.

Блины с какой начинкой твои любимые? Ты предпочитаешь готовить их дома или заказывать уже готовые блюда?

Я не заказываю. Я приверженец того, что хочешь сделать хорошо, сделай – сам. Мои любимые – это шпинат со сливками и лосось со шпинатом, из сладких – нутелла или шоколад с орешками. Еще я летом морожу фрукты и делаю джем к блинам.

Расскажи, как пережить Масленицу и остаться в такой прекрасной форме, как у тебя?

Я пришла в прекрасную форму после того как 40 дней не ела мясо, а ела только фрукты и морепродукты. Сейчас стараюсь ограничивать себя в еде, особенно в мучном. Блины стараюсь кушать только на завтрак, до 12 дня. Если переел блинов – значит, нужно подняться еще на какой-то этаж пешком и прогуляться пешком.

Что лучше: пойти с семьей на праздничные гуляния или устроить тихий семейный вечер с праздничным ужином?

Я более семейный человек, хотя выходные – это маленькая жизнь, за которую ты успеваешь с ребенком пойти на мастер-класс, в детскую комнату, покататься на роликах, приготовить вкусные блюда, посмотреть фильм, сходить в бассейн. Я за баланс: иногда хочется устроить гулянья, иногда – просто полежать. Я каждый раз пытаюсь лечь и лежать камушком, но как только я себе так планирую, все происходит наоборот: мы куда-то едем, что-то делаем. Конечно, я об этом не жалею. Главное, чтобы был баланс и гармония.

Масленица – это по старым обычаям конец зимы, когда можно подбить итоги прожитого за эти месяцы. Какой была твоя зима?

Как показывает прогноз погоды – не всегда зима заканчивается в феврале, иногда снегопады нападают и в марте. Если мы с семьей ездим кататься на лыжах – это начало или середина марта, людей меньше, а снега достаточно. Видимо из-за того, что мы нерационально используем земные ресурсы, истощаем землю, загрязняем пластиком и другими материалами, произошел сдвиг. Считаю, что у нас в этом году ужасная зима. Я переживаю за нашу экологию, ведь это негативно отразится на нашей аграрной промышленности и климате в целом. Я хочу, чтобы мой ребенок каждый год ждал зиму, чтобы покататься на санках, на лыжах, поиграть в снежки, слепить снежную бабу. Конечно, я хочу, чтобы зима была снежной и морозной, но с солнцем. Все должно быть правильно, как в сказке «12 месяцев»: подснежники должны быть в марте, ягоды – летом, основные сборы урожая – осенью, а зимой все должно быть в снегу. У нас произошел какой-то страшный сдвиг, но я надеюсь, что это было предупреждение от нашей природы. Дальше все вернется на круги своя и люди будут осмысленно и рационально распоряжаться дарами нашей планеты. И зима будет заканчиваться в середине марта, как это было многие годы.