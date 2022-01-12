Щедрівки та віншування на Старий Новий рік 2022

12 января 2022 19:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Щедрівки та віншування на Старий Новий рік 2022
Щедривки на Старый Новый год 2022
pixabay.com

В канун Старого Нового года, 13 числа, принято щедровать. Делают это украинцы весело и, конечно же, с соответствующими песнями!

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Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка, 

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник.

Чи варили юшку?

Подайте галушку!

Із горбика та в долинку –

Дайте млинчик у торбинку.

***

Я щедрую в дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка –

Візьму вола за ріжка,

Та виведу на моріг,

Та й викручу кривий ріг,

Буду волом робити,

Кривим рогом трубити!

***

Щедрику-ведрику,

Дайте вареника,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

А ще й вареничку,

А ще й паляничку,

А ще й на дохід

Паляницю й хліб,

Решето вівса,

А зверху ковбаса!

Добрий вечір!

***

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Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

А я знаю що пан дома,

Сидить собі кінець стола.

Сидить собі кінець стола,

А на ньому шуба люба,

А на ньому шуба люба,

А в тій шубі калиточка.

А в тій шубі калиточка,

В тій калитці сім червинців,

Усім дітям по червінцю.

***

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ось прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — янголятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Хай погибнуть до ноги

Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.

Щоб усі були здорові!

Напомним, 

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