Где встречать Старый Новый год: советы ведущего тревел-шоу
В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают Старый новый год. Праздник не официальный, поэтому празднуют его далеко не все.
Для начала стоит отметить, что в Карпатах везде по-своему интересно и аутентично. Но лично для себя я бы выделил район села Верховины. Это очень красивые края: неподалеку расположена гора Говерла, чуть в другую сторону можно подняться на горы скального типа под названием Шпицы.
Отдельно, стоит отметить высокогорное село Дземброня и заброшенную обсерваторию Белый Слон на горе Поп Иван. Ну, и конечно же, здесь есть подъемники, так что можно неплохо покататься.
Еще один плюс этого района – отдых легко разнообразить. Довольно быстро можно добраться до сел Криворивня и Ворохта, где так же найдется немало интересных объектов для аутентичной встречи Старого нового года.