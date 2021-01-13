Где встречать Старый Новый год: советы ведущего тревел-шоу

В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают Старый новый год. Праздник не официальный, поэтому празднуют его далеко не все.

Но если вы в числе тех, кто хочет по-особому встретить этот день, стоит поменять локацию. И отправиться… в Карпаты! Именно так считает ведущий шоу «Check-in Украина» на канале НЛО TV Евгений Славкинский . Мы расспросили Женю о наиболее подходящих местах для встречи Старого нового года на Западной Украине.

Для начала стоит отметить, что в Карпатах везде по-своему интересно и аутентично. Но лично для себя я бы выделил район села Верховины. Это очень красивые края: неподалеку расположена гора Говерла, чуть в другую сторону можно подняться на горы скального типа под названием Шпицы.

Отдельно, стоит отметить высокогорное село Дземброня и заброшенную обсерваторию Белый Слон на горе Поп Иван. Ну, и конечно же, здесь есть подъемники, так что можно неплохо покататься.

В долине тоже есть чем заняться – здесь много музеев, посвященных культуре и традициям гуцулов. Также советую посетить дом, в котором жил известный украинский режиссер Сергей Параджанов во время работы над легендарным фильмом «Тени Забытых Предков».

Еще один плюс этого района – отдых легко разнообразить. Довольно быстро можно добраться до сел Криворивня и Ворохта, где так же найдется немало интересных объектов для аутентичной встречи Старого нового года.