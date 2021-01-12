Старый Новый год 2021: традиции, приметы, будет ли выходной в этот день

12 января 2021 10:10 Алла Лысак
Старый Новый год 2021: традиции, приметы, будет ли выходной в этот день
Старый Новый год 2021: традиции, приметы, будет ли выходной
Unsplash.com

Старый Новый год – это праздник, который украинцы отмечают в кругу семьи.

13 января принято собираться за столом, отмечая Щедрый вечер, а 14 января утром мужчины идут посевать.

Что готовить на Старый Новы год

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Вечер 13 января называется Щедрым, поэтому наши предки не скупились на вкусности.

На стол они готовили много блюд, чтобы весь год был сытым и благоприятным.

Не стоит забывать и о кутье, которая должна быть сдобрена непостными ингредиентами. А вареники, например, делали с сюрпризами, клали в них нитки (к дороге), деньги (к богатству), сахар (к сладкой жизни), фасоль (к детям).

Среди блюд, которые принято готовить на Старый Новый год, выделим такие:

  • Пироги, блинчики, холодец, грибные блюда, вареники, пирожки.

Традиции на Старый Новый год

На Старый Новый год украинцы ходили друг к другу посевать.

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Примечательно, что посевать на счастье и благополучие разрешалась только мужчинам и мальчикам, а женщины оставались дома, чтобы встретить тех, кто посевал, и накормить в знак благодарности. Кроме того, на Новый год по старому стилю принято улаживать конфликты, просить прощения, мириться.

Будет ли выходной на Старый Новый год 2021

Ни 13, ни 14 января мы не будем отдыхать, поскольку Старый Новый год не является официальным праздником.

Напомним,

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