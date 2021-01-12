Старый Новый год 2021: традиции, приметы, будет ли выходной в этот день
Старый Новый год – это праздник, который украинцы отмечают в кругу семьи.
13 января принято собираться за столом, отмечая Щедрый вечер, а 14 января утром мужчины идут посевать.
Что готовить на Старый Новы год
На стол они готовили много блюд, чтобы весь год был сытым и благоприятным.
Не стоит забывать и о кутье, которая должна быть сдобрена непостными ингредиентами. А вареники, например, делали с сюрпризами, клали в них нитки (к дороге), деньги (к богатству), сахар (к сладкой жизни), фасоль (к детям).
Среди блюд, которые принято готовить на Старый Новый год, выделим такие:
- Пироги, блинчики, холодец, грибные блюда, вареники, пирожки.
Традиции на Старый Новый год
На Старый Новый год украинцы ходили друг к другу посевать.
Будет ли выходной на Старый Новый год 2021
Ни 13, ни 14 января мы не будем отдыхать, поскольку Старый Новый год не является официальным праздником.
Напомним,