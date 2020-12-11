Поздравления с Днем Андрея Первозванного

13 декабря ежегодно христиане (православные) отмечают день памяти апостола Андрея Первозванного.

День Андрея Первозванного считается большим праздником для верующих.

Зародился он еще в дохристианские времена, современные традиции празднования появились в эпоху Средневековья.

На Андрея люди пристально следят за погодой: например, снег в этот день символизирует холодную и затяжную зиму, а если снега нет, то можно ожидать теплую зиму без осадков.

Смотрели также на небо (низкие тучи означали холода), и животных (если кошка умывается, то погода будет ясной и морозной).

На Андрея наши предки обязательно гадали на суженного. Украинцы считали, что именно в ночь на 13 декабря можно узнать будущее и не накликать на себя беду (ведь с точки зрения церкви гадание является грехом). Девушки для гадания на суженного использовали клочки бумаги с именами, вытягивая один утром.

День Андрея Первозванного 2020: история, традиции и поздравления / Unsplash.com

Поздравления с Днем Андрея

С праздником тебя, Андрей!

Ярких и блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

И побольше в жизни смеха!

Пусть везет тебе всегда,

Доброй будет лишь судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.

В личной жизни лишь любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

***

На проблемы все забей —

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы всё у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал —

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

***

Андрей, поздравляю!

Пусть все отлично будет у тебя всегда и везде! Никогда не болей, всегда будь удачливым, иди рука об руку со счастьем и благополучием. Жизнь — полосатая штука, но пусть светлое не сменяется темным, а становиться еще светлей!

***

Желаю я тебе, Андрей,

Быть энергичней и бодрей,

Активней и оптимистичней,

Дела решать все на отлично,

Чтоб никогда ты не сдавался,

Был смелым, чаще улыбался.

Ещё, без всякого сомнения,

Любви желаю! С днем рождения.

День Андрея Первозванного 2020: история, традиции и поздравления / Unsplash.com

***

Дорогой Андрей, поздравляю тебя и от всей души желаю уверенности в силах и оптимистичного настроения, великих идей и грандиозных планов, настоящего счастья и несомненной удачи, большой любви и искреннего уважения и верных друзей.

***

С праздником тебя, Андрюша,

Я желаю бед не знать.

Быть успешным и здоровым,

Целей ярких достигать.

Пусть успех с тобою рядом

По тропе судьбы идет,

Опыт дарит только мудрость,

Силы двигаться дает.

***

С праздничком тебя, Андрюша!

Жизни вкусной, словно суши,

Я желаю. Будь богатым,

Позабудь ты про зарплату.

Будь успешным бизнесменом,

В форс-мажорах — суперменом,

Будь здоровым и красивым,

Мудрым, смелым и счастливым!

***

Пускай твоя жизнь, Андрей, будет полна ярких успехов и радостных моментов! Желаю тебе только преданных друзей, взаимной любви и финансового благополучия! Пусть удача всегда улыбается тебе, чтобы мечты сбывались!

***

Тебя поздравляю Андрей,

Ты лучший парень, из друзей.

Будь гордым, будь независим,

Пусть счастье, сверкает, как бисер,

Пусть радостным будет каждый день,

В душе пусть расцветёт сирень,

Пусть светит солнце, и птицы поют,

И будет удачным, твоей жизни маршрут.

***

Поздравляю, Андрей. Желаю светлого ума, отваги, гениальности, амбиций. Желаю жить без трудностей и потерь. Желаю верить в себя и покорять новые цели. Желаю каждый день проводить в своё удовольствие. Андрей, будь любим, успешен, удачлив и счастлив.

***

Милый Андрей, желаю тебе стального здоровья, чтобы ни одна напасть не смогла сломить твой дух. Пусть твои отвага и смелость прогонят прочь все невзгоды и беды. Пусть лишь самое светлое, доброе будет в твоей жизни!

День Андрея Первозванного 2020: история, традиции и поздравления / Unsplash.com

Напомним,