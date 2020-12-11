Поздравления с Днем Андрея Первозванного
13 декабря ежегодно христиане (православные) отмечают день памяти апостола Андрея Первозванного.
День Андрея Первозванного считается большим праздником для верующих.
На Андрея люди пристально следят за погодой: например, снег в этот день символизирует холодную и затяжную зиму, а если снега нет, то можно ожидать теплую зиму без осадков.
Смотрели также на небо (низкие тучи означали холода), и животных (если кошка умывается, то погода будет ясной и морозной).
На Андрея наши предки обязательно гадали на суженного. Украинцы считали, что именно в ночь на 13 декабря можно узнать будущее и не накликать на себя беду (ведь с точки зрения церкви гадание является грехом). Девушки для гадания на суженного использовали клочки бумаги с именами, вытягивая один утром.
Поздравления с Днем Андрея
Ярких и блестящих дней,
Оптимизма и успеха,
И побольше в жизни смеха!
Пусть везет тебе всегда,
Доброй будет лишь судьба,
Получаются дела,
И исполнится мечта.
В личной жизни лишь любви,
Будут пусть друзья верны
На твоем пути всегда,
Тебе радости, добра!
***
На проблемы все забей —
С праздником тебя, Андрей!
Чтобы всё у тебя было,
Чтоб жена всегда любила,
Чтобы был внутри запал —
Энерджайзер не сгорал,
Не садилась батарейка.
Счастья и любви, Андрейка!
***
Андрей, поздравляю!
Пусть все отлично будет у тебя всегда и везде! Никогда не болей, всегда будь удачливым, иди рука об руку со счастьем и благополучием. Жизнь — полосатая штука, но пусть светлое не сменяется темным, а становиться еще светлей!
***
Желаю я тебе, Андрей,
Быть энергичней и бодрей,
Активней и оптимистичней,
Дела решать все на отлично,
Чтоб никогда ты не сдавался,
Был смелым, чаще улыбался.
Ещё, без всякого сомнения,
Любви желаю! С днем рождения.
***
***
С праздником тебя, Андрюша,
Я желаю бед не знать.
Быть успешным и здоровым,
Целей ярких достигать.
Пусть успех с тобою рядом
По тропе судьбы идет,
Опыт дарит только мудрость,
Силы двигаться дает.
***
С праздничком тебя, Андрюша!
Жизни вкусной, словно суши,
Я желаю. Будь богатым,
Позабудь ты про зарплату.
Будь успешным бизнесменом,
В форс-мажорах — суперменом,
Будь здоровым и красивым,
Мудрым, смелым и счастливым!
***
Пускай твоя жизнь, Андрей, будет полна ярких успехов и радостных моментов! Желаю тебе только преданных друзей, взаимной любви и финансового благополучия! Пусть удача всегда улыбается тебе, чтобы мечты сбывались!
***
Тебя поздравляю Андрей,
Ты лучший парень, из друзей.
Будь гордым, будь независим,
Пусть счастье, сверкает, как бисер,
Пусть радостным будет каждый день,
В душе пусть расцветёт сирень,
Пусть светит солнце, и птицы поют,
И будет удачным, твоей жизни маршрут.
***
***
Милый Андрей, желаю тебе стального здоровья, чтобы ни одна напасть не смогла сломить твой дух. Пусть твои отвага и смелость прогонят прочь все невзгоды и беды. Пусть лишь самое светлое, доброе будет в твоей жизни!
Напомним,