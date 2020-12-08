С Днем ангела Александра

Сегодня отмечаются именины мужчин, которые носят имя Александр.

Александр – имя, имеющее греческое происхождение.

Есть несколько версий, как оно расшифровывается: например, защитник и оберегающий муж. Ясно одно, Александр – это человек, на которого можно положиться в любой ситуации, он обладает уверенностью, любовью к жизни и коммуникабельностью.

Александр активный, он с большой долей вероятности любит путешествия, в коллективе – душа компании. Александра выделяет острый ум, способность планировать на несколько шагов вперед и рассудительность.

Обязательно поздравьте мужчин с именем Александр с именинами в этот день, мы уже подготовили для вас подборки поздравлений.

Поздравления с именинами Александра

Тому, чье имя значит «защищать»,

Здоровья крепкого хочу я пожелать,

Пусть, Александр, тебе хватает сил,

Чтоб ты пришел, увидел, победил!



Удача в жизни пусть не подведет,

Богатство будет и любовь придет,

Живи всегда хозяином судьбы

И не сдавайся бедам без борьбы!

День ангела Александра: значение имени, поздравления в стихах и прозе / pixabay.com

***

Сегодня очень правильный денек,Встречай его с хорошим настроением.Сегодня именинник ты, Санек,Так принимай скорее поздравления.Быть может, и кому-то невдомек,Что Александр-то нынче победитель.Пусть будет много всякого, Санек,Но ты своих свершений устроитель.И пусть в глазах не гаснет огонек,И будет всё тип-топ, как говорится.Всё у тебя получится, Санек,И много еще лучшего случится.Возьми себе сегодня между строк,Вагон всего, что сам себе желаешь.Наш Александр, наш Саня, наш Санек,Пусть сбудется всё то, о чём мечтаешь.

***

От всего сердца, Саша, желаю тебе наполнять каждый свой денек радостью, добром и успехами! Пусть в твоей жизни будут всегда рядом родные люди и близкие друзья, которые поддержат в любой ситуации! Оставайся таким же открытым, целеустремленным и жизнерадостным! И пусть все мечты сбудутся!

***

Несравненный Александр,

Я желаю долгих лет,

Чтобы ездил на «феррари»,

Кушал устрицы в обед.



Отдыхал чтоб на Багамах,

Расслаблялся в ресторанах,

Пусть мечты и все желания

Тебе будут по карману.



Силы будут пусть, здоровье,

Страсть гремучая кипит,

Путь к успеху и победам

Будет пусть всегда открыт.

***

Поздравляю с днем рождения тебя, Александр.

От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду будет присутствовать в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!

***

С днем твоим тебя сегодняАлександр, поздравляем!Много сил и оптимизма,И энергии желаем!Чтоб азарт не угасал,И настрой не пропадал,Вдохновенье излучай,Благоденствуй, процветай.Пусть ведет тебя успех,И звучит веселый смех,А удача рядом будет,И судьба тебя балует!

День ангела Александра: значение имени, поздравления в стихах и прозе / pixabay.com

***

Хочу поздравить тебя, дорогой Александр и пожелать великолепного настроения и постоянного везения, пусть всё, о чём мечтаешь — сбудется.

Будь счастливым и радуйся жизни!

***

От всей души и чистого сердца поздравляю тебя, дорогой Сашенька! Пускай твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорога в жизни будет усыпана удачей и везением, искренне желаю быть счастливым!

***

Пусть всегда с тобою будут

Счастье, благо и уют,

А вот беды и интриги

Стороною обойдут.



Пусть здоровье не подводит,

Пусть не будет поражений.

Ясных, четких, разноцветных,

Позитивненьких мгновений!



И друзья — не лопухами,

И судьба не будет странной.

Много денег и удачи!

Поздравляем тебя, Саня!

***

С днем рождения, Александр! Желаю тебе успеха, реализации всех идей и продвижения по карьерной лестнице. Будь здоров и счастлив, не поддавайся обстоятельствам и верь только в лучшее, преодолевая любые преграды и препятствия. Пусть твоё сердце всегда будет открыто для искренних людей!

***

Саша, Саня, Александр,Этот день сегодня твой!Пожелаю я от сердца:Будь счастливым, дорогой.Будь здоровым, улыбайся,Будь удачливым и милым,Радостным, богатым, видным,Очень добрым и любимым.

День ангела Александра: значение имени, поздравления в стихах и прозе / pixabay.com

Напомним,