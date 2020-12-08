С Днем ангела Александра
Сегодня отмечаются именины мужчин, которые носят имя Александр.
Александр – имя, имеющее греческое происхождение.
Александр активный, он с большой долей вероятности любит путешествия, в коллективе – душа компании. Александра выделяет острый ум, способность планировать на несколько шагов вперед и рассудительность.
Обязательно поздравьте мужчин с именем Александр с именинами в этот день, мы уже подготовили для вас подборки поздравлений.
Поздравления с именинами Александра
Тому, чье имя значит «защищать»,
Здоровья крепкого хочу я пожелать,
Пусть, Александр, тебе хватает сил,
Чтоб ты пришел, увидел, победил!
Удача в жизни пусть не подведет,
Богатство будет и любовь придет,
Живи всегда хозяином судьбы
И не сдавайся бедам без борьбы!
***
Встречай его с хорошим настроением.
Сегодня именинник ты, Санек,
Так принимай скорее поздравления.
Быть может, и кому-то невдомек,
Что Александр-то нынче победитель.
Пусть будет много всякого, Санек,
Но ты своих свершений устроитель.
И пусть в глазах не гаснет огонек,
И будет всё тип-топ, как говорится.
Всё у тебя получится, Санек,
И много еще лучшего случится.
Возьми себе сегодня между строк,
Вагон всего, что сам себе желаешь.
Наш Александр, наш Саня, наш Санек,
Пусть сбудется всё то, о чём мечтаешь.
***
От всего сердца, Саша, желаю тебе наполнять каждый свой денек радостью, добром и успехами! Пусть в твоей жизни будут всегда рядом родные люди и близкие друзья, которые поддержат в любой ситуации! Оставайся таким же открытым, целеустремленным и жизнерадостным! И пусть все мечты сбудутся!
***
Несравненный Александр,
Я желаю долгих лет,
Чтобы ездил на «феррари»,
Кушал устрицы в обед.
Отдыхал чтоб на Багамах,
Расслаблялся в ресторанах,
Пусть мечты и все желания
Тебе будут по карману.
Силы будут пусть, здоровье,
Страсть гремучая кипит,
Путь к успеху и победам
Будет пусть всегда открыт.
***
Поздравляю с днем рождения тебя, Александр.
От всего сердца желаю быть хозяином своей судьбы. Пусть все желания сбываются именно так, как тебе хочется, и именно тогда, когда тебе это нужно. Пусть радость повсюду будет присутствовать в твоей жизни, а близкие и родные никогда не разочаровывают. С праздником и всего тебе самого прекрасного!
***
Александр, поздравляем!
Много сил и оптимизма,
И энергии желаем!
Чтоб азарт не угасал,
И настрой не пропадал,
Вдохновенье излучай,
Благоденствуй, процветай.
Пусть ведет тебя успех,
И звучит веселый смех,
А удача рядом будет,
И судьба тебя балует!
***
Хочу поздравить тебя, дорогой Александр и пожелать великолепного настроения и постоянного везения, пусть всё, о чём мечтаешь — сбудется.
Будь счастливым и радуйся жизни!
***
От всей души и чистого сердца поздравляю тебя, дорогой Сашенька! Пускай твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорога в жизни будет усыпана удачей и везением, искренне желаю быть счастливым!
***
Пусть всегда с тобою будут
Счастье, благо и уют,
А вот беды и интриги
Стороною обойдут.
Пусть здоровье не подводит,
Пусть не будет поражений.
Ясных, четких, разноцветных,
Позитивненьких мгновений!
И друзья — не лопухами,
И судьба не будет странной.
Много денег и удачи!
Поздравляем тебя, Саня!
***
С днем рождения, Александр! Желаю тебе успеха, реализации всех идей и продвижения по карьерной лестнице. Будь здоров и счастлив, не поддавайся обстоятельствам и верь только в лучшее, преодолевая любые преграды и препятствия. Пусть твоё сердце всегда будет открыто для искренних людей!
***
Этот день сегодня твой!
Пожелаю я от сердца:
Будь счастливым, дорогой.
Будь здоровым, улыбайся,
Будь удачливым и милым,
Радостным, богатым, видным,
Очень добрым и любимым.
Напомним,