Онкобольная Шеннен Доэрти трогательно поздравила маму с днем рождения
6 декабря 2020 14:00
Актриса Шеннен Доэрти
социальная сеть Instagram
Звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" с 2015 года борется с раком молочных желез. Все это время актрису поддерживали два самых близких человека: супруг и мама.
Читайте такжеЯ так сильно верила: Снежана Бабкина рассказала, как исполнилось одно из ее предновогодних желанийНа днях родительница Шеннен Роза отпраздновала день рождение, с чем звездная дочь поздравила ее в своем Instagram. 49-летняя Шеннен опубликовала трогательный снимок, на котором прижимается к маме.
Вчера был день рождения моей мамы. Я не публиковала пост, потому что была очень занята, проведя с ней замечательный день. Мама, мне так повезло, и для меня большая честь называть тебя "мама". Ты ‒ луч света, бесконечный источник поддержки и любви, и одна из моих любимых людей. Я так тебя люблю,‒ написала Шеннен.
Актриса Шеннен Доэрти с мамой Розой / социальная сеть Instagram
Напомним,
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Актриса Шеннен Доэрти с мамой Розой / социальная сеть Instagram
Актриса Шеннен Доэрти с мамой Розой / социальная сеть Instagram