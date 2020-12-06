Онкобольная Шеннен Доэрти трогательно поздравила маму с днем рождения

6 декабря 2020 14:00 Катерина Даниленко
Онкобольная Шеннен Доэрти трогательно поздравила маму с днем рождения
Актриса Шеннен Доэрти
социальная сеть Instagram

Звезда сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" с 2015 года борется с раком молочных желез. Все это время актрису поддерживали два самых близких человека: супруг и мама.

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На днях родительница Шеннен Роза отпраздновала день рождение, с чем звездная дочь поздравила ее в своем Instagram. 49-летняя Шеннен опубликовала трогательный снимок, на котором прижимается к маме.

Вчера был день рождения моей мамы. Я не публиковала пост, потому что была очень занята, проведя с ней замечательный день. Мама, мне так повезло, и для меня большая честь называть тебя "мама". Ты ‒ луч света, бесконечный источник поддержки и любви, и одна из моих любимых людей. Я так тебя люблю,
‒ написала Шеннен.

Актриса Шеннен Доэрти с мамой Розой / социальная сеть Instagram

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Подписчики знаменитости в комментариях присоединились к пожеланиям актрисы, а также отметили, что Шеннен ‒ точная копия своей мамы: «Незаменимый человек рядом», «Как прекрасно, что у Вас такая поддержка», «Здоровья Вам и Вашей маме», «Как же вы похожи», «Ваша мама прекрасно выглядит. Настоящая красотка».

Напомним,

Актриса Шеннен Доэрти с мамой Розой / социальная сеть Instagram

Актриса Шеннен Доэрти с мамой Розой / социальная сеть Instagram
 

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