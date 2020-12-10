10 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

10 декабря является 345 днем года, до конца года остался 21 день.

Какой праздник 10 декабря 2020?

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Международный день прав животных,

Всемирный день футбола.

Памятные даты 10 декабря, годовщины и события

В 1817 году Миссисипи присоединился к США и стал 20-м американским штатом. Название на языке индейцев означает – большая река.

В 1848 году Луи Наполеон Бонапарт стал президентом Французской республики.

В 1901 году впервые были вручены Нобелевские премии деятелям науки.

В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию по правам человека.

В 1981 году американский журнал The New England Journal of Medicine впервые опубликовал статью о болезни, которая поражала преимущественно геев. Позже ее назвали синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).

10 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 10 декабря

10 декабря родились американский актер Майкл Кларк Дункан, украинская певица Таисия Повалий.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Знамение

Что сегодня нельзя делать

Праздник связывают с иконой Пресвятой Богородицы, на ней Богоматерь молится, а на груди у Марии изображен Иисус. Считается, что икона обладает целебными свойствами.

Кроме того, верующие чтят память святого Романа. Ему молятся, чтобы избавиться от бесплодия.

Нежелательно сегодня заниматься работой по дому, не впускайте людей, которых не знаете, домой.

Приметы на 10 декабря

Дым из трубы идет столбом, к сильным морозам.

Если в лесу шумно, ожидайте скорой оттепели.

Багровая заря на закате, погода будет ветреной.

Именинники:

Алексей, Борис, Всеволод, Гавриил, Сергей, Федор, Яков, Адам.

10 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,