Введение во храм Пресвятой Богородицы 2020: запреты и традиции праздника

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2020: запреты и традиции праздника

4 декабря украинцы вспоминают день, когда родители Богоматери привели ее в церковь.

Каждый год в нашей стране 4 декабря отмечается крупный православный праздник. В материале рассказываем, как провести его правильно.

Что обязательно нужно сделать на Введение во храм?

Верующие посвящают этот день молитвам, они просят у Богоматери прощения за свои грехи и покровительства для своих близких.

Если нет возможности пойти в храм, помолиться можно и дома перед иконами.

Важно работать над собой и своим духовным развитием.

Что нельзя делать в праздник 4 декабря?

На стол можно ставить только постные блюда, ведь в Украине продолжается Рождественский пост.

Придерживайтесь следующих предписаний в общении с людьми:

нельзя злиться

под запретом сквернословие,

отпустите свои обиды,

не отказывайте в помощи нуждающимся.

Обратите внимание, что на Введение во храм нельзя работать. Уборка или стирка может обернуться крупными неприятностями. Исключение может быть сделано только для людей, для которых труд является профессиональной обязанностью на рабочем месте. Следите за чистотой помыслов и думайте о хорошем!

Напомним,