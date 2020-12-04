Введение во храм Пресвятой Богородицы 2020: запреты и традиции праздника
4 декабря украинцы вспоминают день, когда родители Богоматери привели ее в церковь.
Каждый год в нашей стране 4 декабря отмечается крупный православный праздник. В материале рассказываем, как провести его правильно.
Что обязательно нужно сделать на Введение во храм?
Если нет возможности пойти в храм, помолиться можно и дома перед иконами.
Важно работать над собой и своим духовным развитием.
Что нельзя делать в праздник 4 декабря?
На стол можно ставить только постные блюда, ведь в Украине продолжается Рождественский пост.
Придерживайтесь следующих предписаний в общении с людьми:
- нельзя злиться
- под запретом сквернословие,
- отпустите свои обиды,
- не отказывайте в помощи нуждающимся.
Напомним,