4 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
4 декабря является 339 днем года, до конца года осталось 27 дней.
Какой праздник 4 декабря 2020?
- День провозглашения государства (Тонга),
- День написания письма Деду Морозу.
Памятные даты 4 декабря, годовщины и события
В 1674 году основан американский город Чикаго.
В 1735 году здание на Даунинг Стрит, 10, получило статус официальной резиденции британского премьер-министра.
В 1912 году закончилась Первая балканская война, перемирие с Турцией подписали Болгария, Греция, Сербия и Черногория.
В 1980 году группа Led Zeppelin объявила о своем распаде.
Кто родился 4 декабря
4 декабря родились поэт-модернист Райнер Мария Рильке, американский рэпер Джей Зи, супермодель и актриса Тайра Бэнкс.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 4 декабря
Зима приезжает на санях, дышит на стекла и образует узоры.
Сильные морозы 4 декабря, к суровой зиме.
Снег пошел на Введение, к весне растает обязательно.
Мороз прогнозирует жаркое лето.
Именинники: Ярополк.
Напомним,
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