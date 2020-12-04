4 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 декабря 2020 00:30 Алла Лысак
4 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

4 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

4 декабря является 339 днем года, до конца года осталось 27 дней.

Какой праздник 4 декабря 2020?                

Памятные даты 4 декабря, годовщины и события

В 1674 году основан американский город Чикаго.

В 1735 году здание на Даунинг Стрит, 10, получило статус официальной резиденции британского премьер-министра.

В 1912 году закончилась Первая балканская война, перемирие с Турцией подписали Болгария, Греция, Сербия и Черногория. 

В 1980 году группа Led Zeppelin объявила о своем распаде.

4 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 4 декабря

4 декабря родились поэт-модернист Райнер Мария Рильке, американский рэпер Джей Зи, супермодель и актриса Тайра Бэнкс.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019 

Что сегодня нельзя делать 

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Праздник связан с событием, когда родители Богоматери Марии, Анна и Иоаким, привели дочь в храм, чтобы она посвятила свою жизнь Всевышнему. Любые работы под запретом. 

Приметы на 4 декабря

Зима приезжает на санях, дышит на стекла и образует узоры.

Сильные морозы 4 декабря, к суровой зиме.

Снег пошел на Введение, к весне растает обязательно.

Мороз прогнозирует жаркое лето. 

Именинники: Ярополк.

4 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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