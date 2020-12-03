Гороскоп на 4 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 04.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 3 декабря 2020 года, пятницу.
Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).
Гороскоп Овен. Понимание, что вашими умениями банально пользовались, может быть довольно болезненным.
Гороскоп Близнецы. Мир и покой в душе вы ощутите, если проведете время с семьей, близкими и родными людьми.
Гороскоп Рак. Спокойнее относитесь к чужим ошибкам, кто их не совершает? Ссориться из-за этого глупо, лишь настроение себе испортите!
Гороскоп Лев. Особенный день, когда нужно заниматься делом всей жизни и верить в то, что желание сбудется.
Гороскоп Весы. Если придется иметь дело с людьми, находящимися в ссоре, проявите весь свой талант дипломата.
Гороскоп Скорпион. В вашем внимании будут нуждаться дети, уделите им время во второй половине дня.
Гороскоп Стрелец. Придется прокачать свой навык прощать и отпускать, партнер уже устал перед вами постоянно оправдываться.
Гороскоп Водолей. Делая добрые дела, ни в коем случае не рассчитывайте на благодарность.
Гороскоп Рыбы. Прислушайтесь к себе, чтобы своевременно понять, в чем нуждается ваш организм. Возможно, пришло время для закаливания.
Напомним,