Гороскоп на 4 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 4 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 04.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 3 декабря 2020 года, пятницу.

Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).

Гороскоп Овен. Понимание, что вашими умениями банально пользовались, может быть довольно болезненным.

Конфликты этого дня желательно разбирать сразу же, иначе придется лицезреть последствия в будущем.

Гороскоп Близнецы. Мир и покой в душе вы ощутите, если проведете время с семьей, близкими и родными людьми.

Гороскоп Рак. Спокойнее относитесь к чужим ошибкам, кто их не совершает? Ссориться из-за этого глупо, лишь настроение себе испортите!

Гороскоп Лев. Особенный день, когда нужно заниматься делом всей жизни и верить в то, что желание сбудется.

Нарушение моральных принципов не поможет достичь некой великой цели, лишь чувство вины принесет.

Гороскоп Весы. Если придется иметь дело с людьми, находящимися в ссоре, проявите весь свой талант дипломата.

Гороскоп Скорпион. В вашем внимании будут нуждаться дети, уделите им время во второй половине дня.

Гороскоп Стрелец. Придется прокачать свой навык прощать и отпускать, партнер уже устал перед вами постоянно оправдываться.

Соблюдайте режим труда и отдыха, иначе усталость придет к вам в гости в самый неподходящий момент.

Гороскоп Водолей. Делая добрые дела, ни в коем случае не рассчитывайте на благодарность.

Гороскоп Рыбы. Прислушайтесь к себе, чтобы своевременно понять, в чем нуждается ваш организм. Возможно, пришло время для закаливания.

Напомним,