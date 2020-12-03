Гороскоп на 4 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

3 декабря 2020 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 4 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 4 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 04.12.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 3 декабря 2020 года, пятницу.

Знак месяца — Стрелец  (23 ноября - 22 декабря).               

Гороскоп Овен. Понимание, что вашими умениями банально пользовались, может быть довольно болезненным. 

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Гороскоп Телец. Конфликты этого дня желательно разбирать сразу же, иначе придется лицезреть последствия в будущем. 

Гороскоп Близнецы.  Мир и покой в душе вы ощутите, если проведете время с семьей, близкими и родными людьми. 

Гороскоп Рак. Спокойнее относитесь к чужим ошибкам, кто их не совершает? Ссориться из-за этого глупо, лишь настроение себе испортите!

Гороскоп Лев. Особенный день, когда нужно заниматься делом всей жизни и верить в то, что желание сбудется. 

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Гороскоп Дева.  Нарушение моральных принципов не поможет достичь некой великой цели, лишь чувство вины принесет. 

Гороскоп Весы. Если придется иметь дело с людьми, находящимися в ссоре, проявите весь свой талант дипломата. 

Гороскоп Скорпион. В вашем внимании будут нуждаться дети, уделите им время во второй половине дня. 

Гороскоп Стрелец. Придется прокачать свой навык прощать и отпускать, партнер уже устал перед вами постоянно оправдываться. 

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Гороскоп Козерог. Соблюдайте режим труда и отдыха, иначе усталость придет к вам в гости в самый неподходящий момент. 

Гороскоп Водолей. Делая добрые дела, ни в коем случае не рассчитывайте на благодарность.

Гороскоп Рыбы. Прислушайтесь к себе, чтобы своевременно понять, в чем нуждается ваш организм. Возможно, пришло время для закаливания. 

Напомним,

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