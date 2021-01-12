Лунный календарь: гороскоп на 12 января 2021 года для всех знаков Зодиака

12 января 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 12 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 12 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога считается не самым удачным для общения с государственными органами, властными структурами и начальством. Есть вероятность, что заработную плату задержат, а прибыль окажется не такой значительной, как вы рассчитывали. 

Хорошо продвигаются вопросы, связанные с недвижимостью.  

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Двадцать девятый лунный день считается неблагоприятным. Жизненный тонус организма снижается, могут проявиться хронические заболевания. Большая вероятность депрессивного состояния, травм и обманов. День лучше провести в решении только самых необходимых житейских вопросов, гнать от себя дурные мысли.

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