Лунный календарь: гороскоп на 12 января 2021 года для всех знаков Зодиака
12 января 2021 00:20
Лунный гороскоп на 12 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога считается не самым удачным для общения с государственными органами, властными структурами и начальством. Есть вероятность, что заработную плату задержат, а прибыль окажется не такой значительной, как вы рассчитывали.
Хорошо продвигаются вопросы, связанные с недвижимостью.