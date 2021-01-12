Найкращі щедрівки українською мовою для дорослих та дітей

Щедровки на старый Новый год на украинском языке

Старый Новый год в Украине традиционно не обходится без щедровок.

Именно в этот день люди поют специальные обрядовые песни, в которых желают радушным хозяевам душевного тепла, счастья, здоровья и исполнения желаний! Участвовать в щедровании могут и дети, и взрослые, начинают ходить от дома к дому 13-го числа вечером, в это время водят так называемую Маланку.

Собирайте друзей и отправляйтесь в путь, а песни мы уже собрали для вас!

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

— Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

***

Щедрик ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

Ще того мало -

Дайте сала,

А як донесу,

Дайте й ковбасу.

***

и щедруєм і співаєм під вікном.Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.Хай квітують ваші ниви золоті,Щоб життя було щасливе в майбутті.

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка -

Візьму вола за рога,

Та й виведу на поріг,

I викручу правий ріг

Буду волом робити,

А рогом трубити.

***

Тільки вигулькнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

***

Йшов він лісом, йшов він степом,

Містом і селом,

Щоб велику Україну

Обгорнуть теплом.

У родину нашу дружню

Тихо увійшов

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки,

Сміх і тут і там.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Українці, вам!

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

***

В нашій УкраїніСвято гарне є!Це Щедрівка з синомЩедриком іде!

Віхола танцює

З Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути

В кожному дворі!

Весь народ радіє,

Пісеньки співа.

В тих піснях лунають

Чарівні слова.

На добро, достаток,

Щастя та любов

Шле благословіння

Чудо-дзвін церков!

Панував завжди щоб

В Україні мир,

Землю нашу рідну

Бог благословив!

Напомним,