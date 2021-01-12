Найкращі щедрівки українською мовою для дорослих та дітей

12 января 2021 23:00 Алла Лысак
Найкращі щедрівки українською мовою для дорослих та дітей
Щедровки на старый Новый год на украинском языке
Unsplash.com

Старый Новый год в Украине традиционно не обходится без щедровок.

Именно в этот день люди поют специальные обрядовые песни, в которых желают радушным хозяевам душевного тепла, счастья, здоровья и исполнения желаний! Участвовать в щедровании могут и дети, и взрослые, начинают ходить от дома к дому 13-го числа вечером, в это время водят так называемую Маланку.

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Собирайте друзей и отправляйтесь в путь, а песни мы уже собрали для вас!

Щедрик, щедрик, щедрівочка, 
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
— Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар – багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство – золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха – хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!

***

Щедрик ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски,
Ще того мало -
Дайте сала,
А як донесу,
Дайте й ковбасу.

***

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и щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.

***

Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!

***

Щедрий вечір, добрий вечір
Я щедрую у дядька.
Дайте, дядьку, пиріжка.
Як не дасте пиріжка -
Візьму вола за рога,
Та й виведу на поріг,
I викручу правий ріг
Буду волом робити,
А рогом трубити.

***

Тільки вигулькнув на небо
Місяць-зорепас,
Щедрий вечір, добрий вечір
Завітав до нас.

***

Йшов він лісом, йшов він степом,
Містом і селом,
Щоб велику Україну
Обгорнуть теплом.

У родину нашу дружню 
Тихо увійшов 
І до кожного серденька 
Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки, 
Сміх і тут і там. 
Щедрий вечір, добрий вечір, 
Українці, вам!

***

Як ходили ми бродили, 
То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати, 
Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку, 
В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі 
Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові. 
Щоб усі були здорові!

***

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В нашій Україні
Свято гарне є!     
Це Щедрівка з сином 
Щедриком іде!     

Віхола танцює 
З Щедриком вгорі, 
І Щедрівку чути 
В кожному дворі!

Весь народ радіє, 
Пісеньки співа. 
В тих піснях лунають 
Чарівні слова.

На добро, достаток, 
Щастя та любов 
Шле благословіння 
Чудо-дзвін церков!

Панував завжди щоб 
В Україні мир, 
Землю нашу рідну 
Бог благословив!     

Напомним,

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