Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают

Празднуем Рождество в украинских традициях.

Когда колядуют в Украине

Колядовать принято начинать на Рождество , 7 января, но не в Сочельник, 6 января. Толпы колядующих можно встретить вплоть до Старого Нового года (празднуется с 13 на 14).

В разных областях страны колядовать начинают в иное время. Например, в южной и восточной Украине колядуют в первый день Рождества, в западной – на второй день, а на Ивано-Франковщине могут и в Святой вечер пожаловать в гости.

Колядки – это славянские обрядовые песни, прославляющие Рождение Христа. Для колядования необходимо хотя бы 3 человека, которые образуют Вертеп. Могут участвовать как мужчины, так и женщины.

Когда посевают в Украине

Посевать (засевать) принято на Старый Новый год (на Василия), то есть утром 14 января.

Традиции таковы: первым в дом должен войти мальчик или мужчина, именно он и посевает. Засевали зерном, рожью или пшеницей.

Сегодня для этого дела используют любые крупы.

Когда щедруют в Украине

В Украине щедруют 13-14 января, в некоторых областях – вплоть до 18 января, Крещения. Вечер перед Старым Новым годом называется щедрым, отсюда и название ритуала.

Кроме того, наши предки считали щедривки защитой от темных сил, которые начинали проказничать 13 января.

Отметим, что так называемые Святки в 2021 году начинаются 6 января и заканчиваются 18 января.

Напомним,