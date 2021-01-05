Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки

5 января 2021 23:00 Алла Лысак
Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки
Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают
pixabay.com

Празднуем Рождество в украинских традициях.

Когда колядуют в Украине

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Колядовать принято начинать на Рождество, 7 января, но не в Сочельник, 6 января. Толпы колядующих можно встретить вплоть до Старого Нового года (празднуется с 13 на 14).

В разных областях страны колядовать начинают в иное время. Например, в южной и восточной Украине колядуют в первый день Рождества, в западной – на второй день, а на Ивано-Франковщине могут и в Святой вечер пожаловать в гости. 

Колядки – это славянские обрядовые песни, прославляющие Рождение Христа. Для колядования необходимо хотя бы 3 человека, которые образуют Вертеп. Могут участвовать как мужчины, так и женщины.

Когда посевают в Украине

Посевать (засевать) принято на Старый Новый год (на Василия), то есть утром 14 января.

Традиции таковы: первым в дом должен войти мальчик или мужчина, именно он и посевает. Засевали зерном, рожью или пшеницей.

 Сегодня для этого дела используют любые крупы.

Когда щедруют в Украине

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В Украине щедруют 13-14 января, в некоторых областях – вплоть до 18 января, Крещения. Вечер перед Старым Новым годом называется щедрым, отсюда и название ритуала.

Кроме того, наши предки считали щедривки защитой от темных сил, которые начинали проказничать 13 января.

Отметим, что так называемые Святки в 2021 году начинаются 6 января и заканчиваются 18 января. 

Напомним,

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