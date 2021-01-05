Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки
Празднуем Рождество в украинских традициях.
Когда колядуют в УкраинеРождество, 7 января, но не в Сочельник, 6 января. Толпы колядующих можно встретить вплоть до Старого Нового года (празднуется с 13 на 14).
В разных областях страны колядовать начинают в иное время. Например, в южной и восточной Украине колядуют в первый день Рождества, в западной – на второй день, а на Ивано-Франковщине могут и в Святой вечер пожаловать в гости.
Колядки – это славянские обрядовые песни, прославляющие Рождение Христа. Для колядования необходимо хотя бы 3 человека, которые образуют Вертеп. Могут участвовать как мужчины, так и женщины.
Когда посевают в Украине
Посевать (засевать) принято на Старый Новый год (на Василия), то есть утром 14 января.
Традиции таковы: первым в дом должен войти мальчик или мужчина, именно он и посевает. Засевали зерном, рожью или пшеницей.
Сегодня для этого дела используют любые крупы.
Когда щедруют в Украине
Кроме того, наши предки считали щедривки защитой от темных сил, которые начинали проказничать 13 января.
Отметим, что так называемые Святки в 2021 году начинаются 6 января и заканчиваются 18 января.
Напомним,