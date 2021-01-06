Чарівні українські колядки для дітей та дорослих на Різдво

6 января 2021 10:45 Алла Лысак
Чарівні українські колядки для дітей та дорослих на Різдво
Рождество 2021: колядки для детей и взрослых на украинском языке
pixabay.com

В Украине существует красочный и аутентичный обычай колядовать на Святой Вечер.

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Люди собираются в вертеп и ходят в гости к людям, поют песни, а взамен получают небольшие гостинцы в качестве вознаграждения. Коляда в Украине – это настоящий мини-театр, ведь каждый участник вертепа выполняет определенную роль.

И, конечно, ни одна коляда не обойдется без песни.

Колядки на украинском языке

Коляд, коляд, коляда,
Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість в Новий рік.
Щоб в добробуті цвіли,
Щоб щасливо ви жили,
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато;
Щоб у будні та на свято
Ваші гнулися столи.
Щоб здорові всі були!

***

Коляд, коляд, колядниця,
Добра з маком паляниця,
А без маку — не така.
Дай, хазяїн, п’ятака!
Як не даси п’ятака,
Я вола — за рога,
А кобилу — за чуприну
Та й поведу на тічок.
А з тічка — в кабачок
Да проп’ю за п’ятачок!

***

Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п’ятака.
Одчиняйте скриньку,
Та давайте сливку,
Одчиняйте сундучок,
Та давайте п’ятачок.

Рождество 2021: колядки для детей и взрослых на украинском языке / pixabay.com

***

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Я пастушок,
Загорнувся в кожушок,
На скрипочці граю,
Вас всіх вітаю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте —
Яблучка, горішки
Дітям на потішки.

***

Коляд, коляд, коляда!
Холод взимку не біда.
Двері швидше відчиніть,
Нас до себе запустіть!
Всі, хто є у вашій хаті,
Будуть дужі та багаті!
На городі вродять густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для дочки.
Ось промова в нас така!
Ви ж готуйте п’ятака!

***

На Різдво Христове, від хати до хати
Із вертепом діти йдуть колядувати.
Дзінь – дзілінь, дзень – дзелень, –
Весело співаймо !
Дзінь – дзілінь, дзень – дзелень, –
Бога прославляймо !
Попереду зірка шлях нам осяває,
Пастушки у колі на сопілках грають.
Дзінь – дзілінь, дзень – дзелень, –
Весело співаймо !
Дзінь – дзілінь, дзень – дзелень, –
Бога прославляймо !
Звіздарі низенько голови схиляють,
Ангели у небі весело співають.
Дзінь – дзілінь, дзень – дзелень, –
Весело співаймо !
Дзінь – дзілінь, дзень – дзелень, –
Бога прославляймо !
Програш:..
Колядуймо дзвінко, щоб світ веселився,
Радій, Україно – Христос народився !
Дзінь – дзілінь, дзень – дзелень, –
Весело співаймо !
Дзінь – дзілінь, дзень – дзелень, –
Бога прославляймо !

***

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Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю,
Радуйся, ой радуйся, земле,
Син Божий народився.

Застеляйте столи, та все килимами,
Радуйся, ой радуйся, земле,
Син Божий народився.

Бо прийдуть до тебе три празники в гості,
Радуйся, ой радуйся, земле,
Син Божий народився.

А що перший празник: Рождество Христове,
Радуйся, ой радуйся, земле,
Син Божий народився.

А що другий празник: Святого Василя,
Радуйся, ой радуйся, земле,
Син Божий народився.

А що третій празник: Святе Водохреща,
Радуйся, ой радуйся, земле,
Син Божий народився.

Син Божий народився…

Рождество 2021: колядки для детей и взрослых на украинском языке / pixabay.com

Напомним,

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