Чарівні українські колядки для дітей та дорослих на Різдво

В Украине существует красочный и аутентичный обычай колядовать на Святой Вечер.

Люди собираются в вертеп и ходят в гости к людям, поют песни, а взамен получают небольшие гостинцы в качестве вознаграждения. Коляда в Украине – это настоящий мини-театр, ведь каждый участник вертепа выполняет определенную роль.

И, конечно, ни одна коляда не обойдется без песни.

Колядки на украинском языке

Коляд, коляд, коляда,

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з маком паляниця,

А без маку — не така.

Дай, хазяїн, п’ятака!

Як не даси п’ятака,

Я вола — за рога,

А кобилу — за чуприну

Та й поведу на тічок.

А з тічка — в кабачок

Да проп’ю за п’ятачок!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

Рождество 2021: колядки для детей и взрослых на украинском языке / pixabay.com

***

Я пастушок,Загорнувся в кожушок,На скрипочці граю,Вас всіх вітаю.А ви, люди, чуйте,Коляду готуйте —Яблучка, горішкиДітям на потішки.

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п’ятака!

***

На Різдво Христове, від хати до хати

Із вертепом діти йдуть колядувати.

Дзінь – дзілінь, дзень – дзелень, –

Весело співаймо !

Дзінь – дзілінь, дзень – дзелень, –

Бога прославляймо !

Попереду зірка шлях нам осяває,

Пастушки у колі на сопілках грають.

Дзінь – дзілінь, дзень – дзелень, –

Весело співаймо !

Дзінь – дзілінь, дзень – дзелень, –

Бога прославляймо !

Звіздарі низенько голови схиляють,

Ангели у небі весело співають.

Дзінь – дзілінь, дзень – дзелень, –

Весело співаймо !

Дзінь – дзілінь, дзень – дзелень, –

Бога прославляймо !

Програш:..

Колядуймо дзвінко, щоб світ веселився,

Радій, Україно – Христос народився !

Дзінь – дзілінь, дзень – дзелень, –

Весело співаймо !

Дзінь – дзілінь, дзень – дзелень, –

Бога прославляймо !

***

Нова радість стала, яка не бувала,Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.Де Христос родився, з Діви воплотився,Як чоловік пеленами убого оповився.Пастушки з ягнятком перед тим дитяткомНа колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,Даруй літа щасливії цього дому господарю.Даруй господарю, даруй господині,Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю,

Радуйся, ой радуйся, земле,

Син Божий народився.

Застеляйте столи, та все килимами,

Радуйся, ой радуйся, земле,

Син Божий народився.

Бо прийдуть до тебе три празники в гості,

Радуйся, ой радуйся, земле,

Син Божий народився.

А що перший празник: Рождество Христове,

Радуйся, ой радуйся, земле,

Син Божий народився.

А що другий празник: Святого Василя,

Радуйся, ой радуйся, земле,

Син Божий народився.

А що третій празник: Святе Водохреща,

Радуйся, ой радуйся, земле,

Син Божий народився.

Син Божий народився…

Рождество 2021: колядки для детей и взрослых на украинском языке / pixabay.com

Напомним,