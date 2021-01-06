6 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

6 января является 6 днем года, до конца года осталось 359 дней.

Какой праздник 6 января 2021?

Памятные даты 6 января, годовщины и события

В 1846 году Тарас Шевченко написал знаменитый Заповіт.

В 1846 году в Киеве начало функционировать Кирилло-Мефодиевское общество (братство).

В 1579 году с заключением Аррасской унии начался процесс объединения Нидерландов.

В 1912 году Нью-Мехико присоединился к США и стал 47-штатом страны.

В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Аргентиной.

6 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 6 января

6 января родились национальная героиня Франции Жанна д’Арк, итальянский актер Адриано Челентано.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Святой Вечер

Что сегодня нельзя делать

Православные христиане отмечают Сочельник, вечер Рождения Христа. Этот праздник считается одним из самых главных в году, его принято отмечать с семьей за ужином.

Нельзя садиться к столу, пока не взойдет Рождественская звезда. Выберите для праздничного ужина одежду любого цвета, кроме черной, рукоделием не занимайтесь, а мусор можно выносить только после Рождества.

Приметы на 6 января

Снег пошел, к яблочному урожаю.

Если на небе видно Млечный путь, лето будет теплым.

Звездное небо прогнозирует урожай гороха.

Лунная ночь, ждите урожая на бахчу.

Именинники:

Клавдия, Артем, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей.

6 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,