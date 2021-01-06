6 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 января 2021 00:10 Алла Лысак
6 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

6 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

6 января является 6 днем года, до конца года осталось 359 дней.

Какой праздник 6 января 2021?   

Памятные даты 6 января, годовщины и события 

В 1846 году Тарас Шевченко написал знаменитый Заповіт.

В 1846 году в Киеве начало функционировать Кирилло-Мефодиевское общество (братство).

В 1579 году с заключением Аррасской унии начался процесс объединения Нидерландов.

В 1912 году Нью-Мехико присоединился к США и стал 47-штатом страны.

В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Аргентиной.

6 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 6 января

6 января родились национальная героиня Франции Жанна д’Арк, итальянский актер Адриано Челентано.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Святой Вечер

Что сегодня нельзя делать 

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Православные христиане отмечают Сочельник, вечер Рождения Христа. Этот праздник считается одним из самых главных в году, его принято отмечать с семьей за ужином. 

Нельзя садиться к столу, пока не взойдет Рождественская звезда. Выберите для праздничного ужина одежду любого цвета, кроме черной, рукоделием не занимайтесь, а мусор можно выносить только после Рождества. 

Приметы на 6 января

Снег пошел, к яблочному урожаю.

Если на небе видно Млечный путь, лето будет теплым.

Звездное небо прогнозирует урожай гороха.

Лунная ночь, ждите урожая на бахчу. 

Именинники: 

  • Клавдия, Артем, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей.

6 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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