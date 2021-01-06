6 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
6 января является 6 днем года, до конца года осталось 359 дней.
Какой праздник 6 января 2021?
Памятные даты 6 января, годовщины и события
В 1846 году Тарас Шевченко написал знаменитый Заповіт.
В 1846 году в Киеве начало функционировать Кирилло-Мефодиевское общество (братство).
В 1579 году с заключением Аррасской унии начался процесс объединения Нидерландов.
В 1912 году Нью-Мехико присоединился к США и стал 47-штатом страны.
В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Аргентиной.
Кто родился 6 января
6 января родились национальная героиня Франции Жанна д’Арк, итальянский актер Адриано Челентано.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Святой Вечер
Что сегодня нельзя делать
Нельзя садиться к столу, пока не взойдет Рождественская звезда. Выберите для праздничного ужина одежду любого цвета, кроме черной, рукоделием не занимайтесь, а мусор можно выносить только после Рождества.
Приметы на 6 января
Снег пошел, к яблочному урожаю.
Если на небе видно Млечный путь, лето будет теплым.
Звездное небо прогнозирует урожай гороха.
Лунная ночь, ждите урожая на бахчу.
Именинники:
- Клавдия, Артем, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей.