ТОП-7 быстрых подарков на 8 Марта девушкам и женщинам
Праздник 8 Марта – хороший повод, чтобы порадовать самых близких представительниц женского пола подарками.
До Международного женского дня осталось всего несколько дней, самое время подумать о подарках.
1. Цветы
Вы растопите сердце любой девушки, если утром встретите ее с букетом любимых (!) цветов и, например, связкой воздушных шаров или сладостями.
Завтрак в постель, к слову, задаст тон всему дню.
2. Украшение
Ювелирные украшения, бижутерия – любая вещичка будет очень кстати.
Не ограничивайтесь золотыми украшениями, многие женщины обожают серебро, да и в магазинах уже полно акций к 8 Марта.
3. Шкатулка/органайзер
Каждая девушка найдет, чем заполнить органайзер или красивую шкатулку.
4. Духи
5. Эксклюзивные сладости
Возможно, вы еще не так много знаете о девушке, которую хотите порадовать подарком, боитесь с сюрпризом не угадать.
Тогда идите в ближайшую мастерскую авторских сладостей и выбирайте конфеты ручной работы.
6. Модный гаджет или аксессуар
От смартфона и до беспроводных наушников, от чехла и до защитного стекла…
Выбор гаджетов впечатляет, а плюс в том, что можно подобрать интересный вариант под любой бюджет.
7. Аксессуары
Присмотритесь к стилю женщины и подарите то, что ей могло бы понравиться. Сумку, палантин, перчатки.
Кроме того, есть перечень вещей, которые просто нужны всем, сюда входит тот же зонт.
Напомним,