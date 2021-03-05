ТОП-7 быстрых подарков на 8 Марта девушкам и женщинам

5 марта 2021 09:30 Алла Лысак
ТОП-7 быстрых подарков на 8 Марта девушкам и женщинам
ТОП-7 быстрых подарков на 8 Марта девушках и женщинам
pixabay.com

Праздник 8 Марта – хороший повод, чтобы порадовать самых близких представительниц женского пола подарками.

До Международного женского дня осталось всего несколько дней, самое время подумать о подарках.

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Если вы пока в размышлениях, возможно, наша подборка быстрых и интересных подарков натолкнет вас на прекрасную идею.

1. Цветы

Вы растопите сердце любой девушки, если утром встретите ее с букетом любимых (!) цветов и, например, связкой воздушных шаров или сладостями.

Завтрак в постель, к слову, задаст тон всему дню.

2. Украшение

Ювелирные украшения, бижутерия – любая вещичка будет очень кстати.

Не ограничивайтесь золотыми украшениями, многие женщины обожают серебро, да и в магазинах уже полно акций к 8 Марта.

3. Шкатулка/органайзер

Каждая девушка найдет, чем заполнить органайзер или красивую шкатулку.

ТОП-7 быстрых подарков на 8 Марта девушках и женщинам

4. Духи

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Здесь желательно не угадывать, а заранее выяснить, какая парфюмерная вода и какого бренда является для девушки желанной.

5. Эксклюзивные сладости

Возможно, вы еще не так много знаете о девушке, которую хотите порадовать подарком, боитесь с сюрпризом не угадать.

Тогда идите в ближайшую мастерскую авторских сладостей и выбирайте конфеты ручной работы.

6. Модный гаджет или аксессуар

От смартфона и до беспроводных наушников, от чехла и до защитного стекла…

Выбор гаджетов впечатляет, а плюс в том, что можно подобрать интересный вариант под любой бюджет.

7. Аксессуары

ТОП-7 быстрых подарков на 8 Марта девушках и женщинам

Присмотритесь к стилю женщины и подарите то, что ей могло бы понравиться. Сумку, палантин, перчатки.

Кроме того, есть перечень вещей, которые просто нужны всем, сюда входит тот же зонт.

Напомним,

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