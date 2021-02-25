ТОП-3 рецепта к 8 Марта от актера Алексея Комаровского

Не знаете, чем удивить своих женщин на 8 марта? Тогда наш материал будет вам кстати! Ловите ТОП простых рецептов на 8 марта.

Актер сериала “Паника Вова” на канале НЛО TV Алексей Комаровский приготовил сразу три проверенных рецепта блюд, которые точно понравятся вашей половинке!

Алексей, хватит лежать на диване, весна на пороге. А в этом году снова, как ни странно, 8 марта будет — пора думать, что же затеять. Может, что-то вкусное праздничное своими руками приготовить? Хотя, вряд ли мою утреннюю холостяцкую яичницу можно назвать праздничным блюдом на 8 марта. Поэтому включаем немного хитрости, и идем в кулинарную разведку. “Куда пойти?” – подумал я, и вспомнил, что у меня целый набор сестер.

Итак, три праздничных блюда для троих дам – моих сестер.

Звоню младшей сестре Эрике, ей 17, и спрашиваю: «Эрика, представь, что твой парень, кроме как катать тебя на тачке и водить в кино, решил приготовить тебе праздничное блюдо на 8 марта. Вот какое блюдо тебе по душе?». Последовал романтичный ответ: «Пиццу с курицей и грибами в виде сердечка».

Пицца с курицей и грибами в виде сердечка

Ну что, парни, сложней всего будет сделать форму сердца. Сразу упрощаю задачу, коллеги-мужчины: просто покупаем заготовку теста для пиццы и вырезаем из него сердце. Размеры сердца определяйте сами. Дамы говорят, что размер сердца имеет значение.

Ингредиенты для начинки:

мясо куриное отварное или говядина;

грибы шампиньоны;

луковица;

помидор красный;

перец болгарский;

сыр твердый;

маслины;

кетчуп;

майонез.

Способ приготовления:

Погнали: куриное отварное мясо нарезаем средней соломкой, затем нарезаем так же шампиньоны. Лук режем кольцами, а перец болгарский лучше полукольцами. Помидор красный – тонкими колечками. Маслины черные разрезаем пополам. И в конце твердый сыр натираем на крупной терке. Берем противень, предварительно смазанный подсолнечным маслом. Выкладываем на него наши сердца, которые потом кисточкой смазываем кетчупом. Далее выкладываем на них равномерным слоем куриное мясо и шампиньоны. Следующим слоем распределяем репчатый лук и для сочности выкладываем болгарский перец и помидоры. Украшаем маслинами по контуру сердец, присыпаем твердым сыром и поливаем майонезом. Ставим лист с пиццей в разогретую заранее до температуры 180 градусов духовку и ждем примерно на 20 минут. Когда пицца подрумянится, вынимаем ее из духовки и зовем любимую! И давайте договоримся – без всяких там заказов. Ей важно, чтобы эту пиццу твои руки делали!

С первым праздничным блюдом разобрались. Следующий звонок я делаю старшей сестре Лене, ей уже не 17, но всегда 28.

«Лен, вот представь, что у тебя все-таки появился второй муж. Представила? А теперь представь, что в этот раз вместо обычных путевок на острова и лучших друзей девушек – бриллиантов, он решил тебе собственноручно приготовить праздничное блюдо. Что бы ты хотела попробовать?»

Ответ моей уже опытной старшей сестры Елены: «Я бы с удовольствием присела за красиво сервированный столик, украшенный милым небольшим букетиком и нарядными бокалами с вином. А блюдо у меня одно! Спагетти с гигантскими креветками, икрой и морепродуктами. И можно пару устриц с лимоном. У меня просто утро в 11:00, и к 13:00 как раз готова к приему пищи.

“Ничего себе блюдо”, – подумал я, и понял, почему до сих пор ей не встретился кулинар ее жизни. Но рецепт я все-таки обязан дать.

Спагетти с гигантскими креветками, икрой и морепродуктами

Ингредиенты:

Чеснок;

Перец чили;

Очищенные креветки - 100 г;

Мясо мидий - 50 г;

Рыбный бульон - 100 г;

Помидоры черри - 100 г;

Томатное пюре - 100 г;

Зеленый базилик - 15 г;

Спагетти - 100 г;

Кальмары - 50 г

Способ приготовления:

Погнали. Первое: на оливковом масле, на горячей сковороде, обжариваем морепродукты. Второе: добавляем на сковороду мелко рубленные чеснок и перец чили, рыбный бульон и томатное пюре. Выпариваем до консистенции соуса, солим и в конце добавляем помидоры черри, базилик и оливковое масло. Третье: отвариваем спагетти. Четвертое: добавляем пасту в смесь на сковороду, взбиваем, выкладываем на тарелку. Час потрачен не зря. Зовем свою жену, маму, сестру, соседку или кто у тебя там? Шефиню, так шефиню – как скажешь!

Перейдем к третьему блюду. Третий звонок я делаю еще одной старшенькой сестре, и тоже Елене, которой тоже всегда 28. Но у которой дома полная мужская обойма: двое сыновей и муж.

«Ну что, сестра, время расплаты пришло, чем загрузим твоих на 8 марта? Что хочешь, чтоб они тебе приготовили?».

Эта моя сестра по кличке «Бизнес-Лена» всегда была конкретной: «Шарлотку хочу! Втроем справятся. Желательно к 9-ти утра. Дела есть».

Шарлотка

Ингредиенты:

яблоки - 6-8 штук;

стакан сахара;

3 яйца;

0,5 пакетика разрыхлителя;

1 стакан муки;

3 столовые ложки сметаны;

щепотка ванили.

Способ приготовления:

Яблоки моем и нарезаем дольками, удаляя сердцевину. Включаем разогреваться духовку (180-200 градусов). Взбиваем яйца и сахар до растворения сахара. Добавляем сметану и снова взбиваем несколько секунд. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем и аккуратно высыпаем в сладкую смесь. Добавляем ванилин и замешиваем негустое тесто, как на оладьи. Смазываем форму растительным, а лучше сливочным маслом. Красиво выкладываем в форму яблоки, можно сердце ну или другой орган по желанию. Заливаем половиной теста. Снова выкладываем яблоки, и сверху остаток теста. Выпекаем примерно минут 30-40, ориентируетесь на вашу духовку. И сразу завариваем кофе. Она сама на запах придет!

Вкусно я тут наговорил. Желаю всем успешно приготовить свои кулинарные подарки. А сестер своих любимых я поздравляю с 8 марта!

Дамы, девушки, девчонки – всех с Весной! Не ругайте своих мужчин, они стараются!