ТОП-3 рецепта к 8 Марта от актера Алексея Комаровского
Не знаете, чем удивить своих женщин на 8 марта? Тогда наш материал будет вам кстати! Ловите ТОП простых рецептов на 8 марта.
Алексей, хватит лежать на диване, весна на пороге. А в этом году снова, как ни странно, 8 марта будет — пора думать, что же затеять. Может, что-то вкусное праздничное своими руками приготовить? Хотя, вряд ли мою утреннюю холостяцкую яичницу можно назвать праздничным блюдом на 8 марта. Поэтому включаем немного хитрости, и идем в кулинарную разведку. “Куда пойти?” – подумал я, и вспомнил, что у меня целый набор сестер.
Итак, три праздничных блюда для троих дам – моих сестер.
Звоню младшей сестре Эрике, ей 17, и спрашиваю: «Эрика, представь, что твой парень, кроме как катать тебя на тачке и водить в кино, решил приготовить тебе праздничное блюдо на 8 марта. Вот какое блюдо тебе по душе?». Последовал романтичный ответ: «Пиццу с курицей и грибами в виде сердечка».
Пицца с курицей и грибами в виде сердечка
Ну что, парни, сложней всего будет сделать форму сердца. Сразу упрощаю задачу, коллеги-мужчины: просто покупаем заготовку теста для пиццы и вырезаем из него сердце. Размеры сердца определяйте сами. Дамы говорят, что размер сердца имеет значение.
Ингредиенты для начинки:
- мясо куриное отварное или говядина;
- грибы шампиньоны;
- луковица;
- помидор красный;
- перец болгарский;
- сыр твердый;
- маслины;
- кетчуп;
- майонез.
Способ приготовления:
- Погнали: куриное отварное мясо нарезаем средней соломкой, затем нарезаем так же шампиньоны.
- Лук режем кольцами, а перец болгарский лучше полукольцами.
- Помидор красный – тонкими колечками. Маслины черные разрезаем пополам. И в конце твердый сыр натираем на крупной терке.
- Берем противень, предварительно смазанный подсолнечным маслом. Выкладываем на него наши сердца, которые потом кисточкой смазываем кетчупом.
- Далее выкладываем на них равномерным слоем куриное мясо и шампиньоны. Следующим слоем распределяем репчатый лук и для сочности выкладываем болгарский перец и помидоры. Украшаем маслинами по контуру сердец, присыпаем твердым сыром и поливаем майонезом. Ставим лист с пиццей в разогретую заранее до температуры 180 градусов духовку и ждем примерно на 20 минут.
- Когда пицца подрумянится, вынимаем ее из духовки и зовем любимую! И давайте договоримся – без всяких там заказов. Ей важно, чтобы эту пиццу твои руки делали!
С первым праздничным блюдом разобрались. Следующий звонок я делаю старшей сестре Лене, ей уже не 17, но всегда 28.
«Лен, вот представь, что у тебя все-таки появился второй муж. Представила? А теперь представь, что в этот раз вместо обычных путевок на острова и лучших друзей девушек – бриллиантов, он решил тебе собственноручно приготовить праздничное блюдо. Что бы ты хотела попробовать?»
“Ничего себе блюдо”, – подумал я, и понял, почему до сих пор ей не встретился кулинар ее жизни. Но рецепт я все-таки обязан дать.
Спагетти с гигантскими креветками, икрой и морепродуктами
Ингредиенты:
- Чеснок;
- Перец чили;
- Очищенные креветки - 100 г;
- Мясо мидий - 50 г;
- Рыбный бульон - 100 г;
- Помидоры черри - 100 г;
- Томатное пюре - 100 г;
- Зеленый базилик - 15 г;
- Спагетти - 100 г;
- Кальмары - 50 г
Способ приготовления:
- Погнали. Первое: на оливковом масле, на горячей сковороде, обжариваем морепродукты.
- Второе: добавляем на сковороду мелко рубленные чеснок и перец чили, рыбный бульон и томатное пюре. Выпариваем до консистенции соуса, солим и в конце добавляем помидоры черри, базилик и оливковое масло.
- Третье: отвариваем спагетти.
- Четвертое: добавляем пасту в смесь на сковороду, взбиваем, выкладываем на тарелку.
- Час потрачен не зря. Зовем свою жену, маму, сестру, соседку или кто у тебя там? Шефиню, так шефиню – как скажешь!
Перейдем к третьему блюду. Третий звонок я делаю еще одной старшенькой сестре, и тоже Елене, которой тоже всегда 28. Но у которой дома полная мужская обойма: двое сыновей и муж.
«Ну что, сестра, время расплаты пришло, чем загрузим твоих на 8 марта? Что хочешь, чтоб они тебе приготовили?».
Эта моя сестра по кличке «Бизнес-Лена» всегда была конкретной: «Шарлотку хочу! Втроем справятся. Желательно к 9-ти утра. Дела есть».
Шарлотка
Ингредиенты:
- яблоки - 6-8 штук;
- стакан сахара;
- 3 яйца;
- 0,5 пакетика разрыхлителя;
- 1 стакан муки;
- 3 столовые ложки сметаны;
- щепотка ванили.
Способ приготовления:
- Яблоки моем и нарезаем дольками, удаляя сердцевину.
- Включаем разогреваться духовку (180-200 градусов).
- Взбиваем яйца и сахар до растворения сахара. Добавляем сметану и снова взбиваем несколько секунд.
- Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем и аккуратно высыпаем в сладкую смесь. Добавляем ванилин и замешиваем негустое тесто, как на оладьи.
- Смазываем форму растительным, а лучше сливочным маслом. Красиво выкладываем в форму яблоки, можно сердце ну или другой орган по желанию. Заливаем половиной теста.
- Снова выкладываем яблоки, и сверху остаток теста.
- Выпекаем примерно минут 30-40, ориентируетесь на вашу духовку. И сразу завариваем кофе. Она сама на запах придет!
Вкусно я тут наговорил. Желаю всем успешно приготовить свои кулинарные подарки. А сестер своих любимых я поздравляю с 8 марта!
Дамы, девушки, девчонки – всех с Весной! Не ругайте своих мужчин, они стараются!