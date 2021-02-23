Рецепт лимонного тарта с меренгой от Аманды Ироаньи
Эксклюзив 23 февраля 2021 04:00
Рецепт лимонного тарта с меренгой от Аманды Ироаньи
пресс-служба
Еще не решили, что приготовить на 8 марта? Тогда обратите внимание на этот рецепт вкусного праздничного блюда. Рассказываем, как дома приготовить лимонный тарт с меренгой.
Аманда Ироанья делится одним из своих любимых рецептов. Предлагаем приготовить нежный воздушный и легкий в приготовлении лимонный тарт с меренгой!
Ингредиенты:
- Мука - 600 г
- Сливочное масло - 160 г
- Желтки - 6 шт.
- Яйцо - 1 шт.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Сахар - 480 г
- Ванилин - 2 щеп.
- Сливки - 400 мл
- Яичные белки - 6 шт.
- Лимон - 4 шт.
Способ приготовления:
- Смешиваем 400 г муки и 150 г сахара, разрыхлитель, 1 щепотку ванилина, 150 г размягченного сливочного масла, 2 желтка и 1 яйцо.
- Замешиваем тесто и раскатываем его толстым слоем. Форму для выпечки смазываем остальным сливочным маслом и присыпаем мукой. Выкладываем тесто и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут.
- Берём сливки 15–20 % жирности. Половину смешиваем с 4 желтками и 200 г муки.
- Вторую половину сливок вливаем в сотейник и ставим на огонь. Добавляем 150 г сахара и цедру 3 лимонов.
- Сливки довести до кипения, затем влейте смесь из п. 3. Получившийся заварной крем распределите по коржу.
- Белки взбейте с 180 г сахара до устойчивых пиков. Лопаткой распределите белковый крем по пирогу. Затем отправьте форму в духовку, разогретую до 200–250 градусов на 6–8 минут.
- Подавайте пирог полностью охлажденным. А лучше, если он несколько часов постоит в холодильнике, лучше пропитается. Приятного аппетита!
Лимонный тарт с меренгой / пресс-служба канала НЛО TV
Напомним,