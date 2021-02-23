Рецепт лимонного тарта с меренгой от Аманды Ироаньи

Эксклюзив 23 февраля 2021 04:00 Юлия Крутиева
Рецепт лимонного тарта с меренгой от Аманды Ироаньи
Рецепт лимонного тарта с меренгой от Аманды Ироаньи
пресс-служба

Еще не решили, что приготовить на 8 марта? Тогда обратите внимание на этот рецепт вкусного праздничного блюда. Рассказываем, как дома приготовить лимонный тарт с меренгой.

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Модель и ведущая шоу “Оттак Мастак” на канале НЛО TV Аманда Ироанья делится одним из своих любимых рецептов. Предлагаем приготовить нежный воздушный и легкий в приготовлении лимонный тарт с меренгой!

Ингредиенты:

  • Мука - 600 г
  • Сливочное масло - 160 г
  • Желтки - 6 шт.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.
  • Сахар - 480 г
  • Ванилин - 2 щеп.
  • Сливки - 400 мл
  • Яичные белки - 6 шт.
  • Лимон - 4 шт.

Способ приготовления:

  1. Смешиваем 400 г муки и 150 г сахара, разрыхлитель, 1 щепотку ванилина, 150 г размягченного сливочного масла, 2 желтка и 1 яйцо.
  2. Замешиваем тесто и раскатываем его толстым слоем. Форму для выпечки смазываем остальным сливочным маслом и присыпаем мукой. Выкладываем тесто и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут.
  3. Берём сливки 15–20 % жирности. Половину смешиваем с 4 желтками и 200 г муки.
  4. Вторую половину сливок вливаем в сотейник и ставим на огонь. Добавляем 150 г сахара и цедру 3 лимонов.
  5. Сливки довести до кипения, затем влейте смесь из п. 3. Получившийся заварной крем распределите по коржу.
  6. Белки взбейте с 180 г сахара до устойчивых пиков. Лопаткой распределите белковый крем по пирогу. Затем отправьте форму в духовку, разогретую до 200–250 градусов на 6–8 минут.
  7. Подавайте пирог полностью охлажденным. А лучше, если он несколько часов постоит в холодильнике, лучше пропитается. Приятного аппетита!

Лимонный тарт с меренгой / пресс-служба канала НЛО TV

Напомним,

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