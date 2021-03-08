8 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
8 марта является 67 днем года, до конца года осталось 298 дней.
Какой праздник 8 марта 2021?
Памятные даты 8 марта, годовщины и события
В 1576 году Диего Гарсия де Паласио, член Королевской аудиенции Гватемалы упомянул об открытии руин древнего города Копан.
В 1618 году немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал свой третий закон движения планет.
В 1658 году подписан мирный договор, который положил конец Датско-шведской войны.
В 1950 году СССР объявил о наличии атомной бомбы.
В 2014 году исчез самолет Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines.
Кто родился 8 марта
8 марта родились чешская теннисистка Петра Квитова, польский писатель-романтик Ян Потоцкий.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День памяти священномученика Поликарпа
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 8 марта
Быстрые облака – погода будет хорошей.
Синицы поют, к теплой погоде.
Именинники:
- Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Сергей, Федор.