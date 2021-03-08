8 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 марта 2021 00:10 Алла Лысак
8 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
8 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

8 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

марта является 67 днем года, до конца года осталось 298 дней.

Какой праздник 8 марта 2021?         

Памятные даты 8 марта, годовщины и события 

В 1576 году  Диего Гарсия де Паласио, член Королевской аудиенции Гватемалы упомянул об открытии руин древнего города Копан.

В 1618 году немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал свой третий закон движения планет.

В 1658 году подписан мирный договор, который положил конец Датско-шведской войны.

В 1950 году СССР объявил о наличии атомной бомбы.

В 2014 году исчез самолет Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines.

8 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Кто родился 8 марта

8 марта родились чешская теннисистка Петра Квитова, польский писатель-романтик Ян Потоцкий. 

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День памяти священномученика Поликарпа

Что сегодня можно и нельзя делать 

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День считался благоприятным для романтических знакомств. 

Приметы на 8 марта

Быстрые облака – погода будет хорошей.

Синицы поют, к теплой погоде. 

Именинники: 

  •  Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Сергей, Федор.

8 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Напомним,

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