Готовим вместе: Блюда на палочке (эфир от 28.03.2021)

28 марта 2021 09:00 Юлия Туренко
Готовим вместе: Блюда на палочке (эфир от 28.03.2021)
Готовим вместе: Блюда на палочке (эфир от 28.03.2021)
пресс-служба

28 марта в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Блюда на палочке. В мире существует огромное множество праздников, причем некоторые из них посвящены самым неожиданным вещам. Так, в новом выпуске «Готовим вместе» шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский отметят День еды на палочке! В меню этой программы: греческие сувлаки из курицы с соусом дзадзики; корн-доги с сырным соусом «Чеддер»; люля-кебабы из баранины на палочках корицы.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и 29 марта онлайн на нашем сайте TV.UA.

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