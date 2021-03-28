Готовим вместе: Блюда на палочке (эфир от 28.03.2021)
28 марта 2021 09:00
Готовим вместе: Блюда на палочке (эфир от 28.03.2021)
пресс-служба
28 марта в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – Блюда на палочке. В мире существует огромное множество праздников, причем некоторые из них посвящены самым неожиданным вещам. Так, в новом выпуске «Готовим вместе» шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский отметят День еды на палочке! В меню этой программы: греческие сувлаки из курицы с соусом дзадзики; корн-доги с сырным соусом «Чеддер»; люля-кебабы из баранины на палочках корицы.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и 29 марта онлайн на нашем сайте TV.UA.