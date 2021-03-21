Готовим вместе: Боулы (эфир от 21.03.2021)
21 марта 2021 09:00
Готовим вместе: Боулы (эфир от 21.03.2021)
пресс-служба
21 марта в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – Боулы. Гастрономическая сфера постоянно развивается: появляются новые технологии, способы приготовления блюд и неожиданные сочетания ингредиентов. Шеф-повар Андрей Дромов следит за всеми трендами и делится ими с телезрителями. Так, в новом выпуске «Готовим вместе» он будет готовить боулы – блюда, которые вошли в кулинарный мир всего несколько лет назад и сейчас находятся на пике популярности. В меню этой программы: ягодный смузи-боул; боул с острой свининой и булгуром; суши-боул с маринованным лососем.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 21 марта в 09:00 на Интере и 22 марта онлайн на нашем сайте TV.UA.