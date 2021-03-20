Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 11 выпуск от 20.03.2021

20 марта 2021 09:00 Юлия Туренко
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 11 выпуск от 20.03.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 11 выпуск от 20.03.2021
пресс-служба

20 марта в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: зрителей ждет три новых и вкусных блюда, которые приготовит шеф-повар Андрей Дромов. Для вегетарианцев – сытное с нотками пикантности рагу из нута с соусом харисса; для мясоедов – бедро индейки в клюквенной глазури с красным рисом; для сладкоежек – пирог-пирожное с абрикосовым джемом. А ведущий Андрей Доманский проведет эксперимент, для которого понадобятся стакан с дрожжевым тестом, еще один пустой стакан и спички. Что задумал ведущий?

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 20 марта в 09:00 на Интере и 22 марта онлайн на нашем сайте TV.UA.

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