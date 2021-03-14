Готовим вместе: Пельмени народов мира (эфир от 14.03.2021)

14 марта 2021 09:00 Юлия Туренко
Готовим вместе: Пельмени народов мира (эфир от 14.03.2021)
Готовим вместе: Пельмени народов мира (эфир от 14.03.2021)
пресс-служба

14 марта в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – пельмени народов мира. Если верить статистике, пельмени возглавляют рейтинг самых покупаемых замороженных полуфабрикатов в Украине. Поэтому в новом выпуске «Готовим вместе» шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский расскажут, как приготовить это популярное блюдо в домашних условиях по рецептам из разных стран мира. В меню этой программы: равиоли с тушеным кроликом; маульташен; армянские бораки.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 14 марта в 09:00 на Интере и 15 марта онлайн на нашем сайте TV.UA.

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