Готовим вместе: Пельмени народов мира (эфир от 14.03.2021)
14 марта 2021 09:00
Готовим вместе: Пельмени народов мира (эфир от 14.03.2021)
пресс-служба
14 марта в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – пельмени народов мира. Если верить статистике, пельмени возглавляют рейтинг самых покупаемых замороженных полуфабрикатов в Украине. Поэтому в новом выпуске «Готовим вместе» шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский расскажут, как приготовить это популярное блюдо в домашних условиях по рецептам из разных стран мира. В меню этой программы: равиоли с тушеным кроликом; маульташен; армянские бораки.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 14 марта в 09:00 на Интере и 15 марта онлайн на нашем сайте TV.UA.