Готовим вместе: Блюда из риса (эфир от 28.02.2021)

28 февраля 2021 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Блюда из риса (эфир от 28.02.2021)
Готовим вместе: Блюда из риса (эфир от 28.02.2021)
пресс-служба

28 февраля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – блюда из риса. Рис занимает важное место во многих национальных кухнях. И неудивительно, ведь это универсальный продукт, который сочетается практически со всеми ингредиентами. Из риса можно готовить как простые домашние блюда, так и изысканные ресторанные. Шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский поделятся тремя оригинальными рецептами. В меню этой программы: китайская рисовая каша «Чжоу»; японские рисовые шарики Yaki Onigiri; итальянское ризотто с зеленым горошком, беконом и пармезаном.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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