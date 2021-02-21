Готовим вместе: Субпродукты (эфир от 21.02.2021)

21 февраля 2021 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Субпродукты (эфир от 21.02.2021)
Готовим вместе: Субпродукты (эфир от 21.02.2021)
пресс-служба

21 февраля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – субпродукты. Сегодня весь мир переходит на концепцию разумного потребления – и в еде в том числе. Поэтому если раньше вы не включали субпродукты в свой рацион, самое время исправить эту ситуацию. Тем более из них можно приготовить много оригинальных блюд. Тремя из них поделятся шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский. В меню этой программы: свиной язык в сливочном соусе с хреном, говяжье сердце в соусе грейви с пшенной кашей и Pipis.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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