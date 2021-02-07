Готовим вместе: Закуски из хлеба (эфир от 07.02.2021)

7 февраля 2021 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Закуски из хлеба (эфир от 07.02.2021)
Готовим вместе: Закуски из хлеба (эфир от 07.02.2021)
пресс-служба

7 февраля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Закуски из хлеба. Хлеб – одно из самых древних блюд на планете. В мире существуют сотни и тысячи рецептов хлеба – разных форм, размеров и вкусов. Некоторые из них Андрей Дромов и Андрей Доманский уже готовили на кухне «Готовим вместе». А в новом выпуске проекта они расскажут о трех простых и оригинальных закусках, которые можно приготовить из хлеба. В меню этой программы: пирожки из хлеба с тремя видами сыра и ветчиной; сэндвич-ролл с сайрой и овощами; пирог из хлеба с двумя видами куриной грудинки.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите на Интере в 09:00 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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