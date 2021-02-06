Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 5 выпуск от 06.02.2021

6 февраля 2021 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 5 выпуск от 06.02.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 5 выпуск от 06.02.2021
пресс-служба

6 февраля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов продолжает делиться с телезрителями своими лучшими рецептами. В новом выпуске он расскажет, как приготовить закуску, которую обожают не только вегетарианцы, но и все ценители полезной и вкусной еды – кремовый хумус с авокадо; изысканное блюдо, которое оценит по достоинству каждый мясоед – нежные ножки кролика, тушенные в сметане с беконом; и на десерт – ароматную галету с хурмой, фундуком и корицей. А ведущий Андрей Доманский продемонстрирует эксперимент, для которого ему понадобятся стакан воды и корица. Что задумал ведущий?

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите на канале Интер в 09:00 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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