Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 5 выпуск от 06.02.2021
6 февраля 2021 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 5 выпуск от 06.02.2021
пресс-служба
6 февраля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов продолжает делиться с телезрителями своими лучшими рецептами. В новом выпуске он расскажет, как приготовить закуску, которую обожают не только вегетарианцы, но и все ценители полезной и вкусной еды – кремовый хумус с авокадо; изысканное блюдо, которое оценит по достоинству каждый мясоед – нежные ножки кролика, тушенные в сметане с беконом; и на десерт – ароматную галету с хурмой, фундуком и корицей. А ведущий Андрей Доманский продемонстрирует эксперимент, для которого ему понадобятся стакан воды и корица. Что задумал ведущий?
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите на канале Интер в 09:00 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.