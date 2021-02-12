Прованский салат на День святого Валентина от Ольги Мартыновской

12 февраля 2021 17:41 Юлия Крутиева
Прованский салат на День святого Валентина от Ольги Мартыновской
Судья "МастерШеф. Профессионалы-3" Ольга Мартыновская
пресс-служба

Что быстро и легко приготовить дома на день Влюбленных - предлагаем вам прованский салат ко Дню святого Валентина от Ольги Мартыновской.

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Романтика и любовь уже витает в воздухе, ведь многие влюбленные пары готовятся к прекрасному празднику 14 февраля. Как порадовать свою вторую половинку необычным рецептом прованского салата,  рассказала судья МастерШеф. Профессионалы-3 на СТБ Ольга Мартыновская.

Ко Дню влюбленных хочется телепортироваться в Прованс, на романтический ужин на фоне французских пейзажей. Во Францию улететь трудновато, а вот салат или закуска из запеченных в ароматных травах перцев, домашний песто, оливки - просто... не хватает только кусочка поджаренного хлеба и бокале Розе!

Ингредиенты:

  • 3 шт. разноцветных болгарских перцев
  • орегано
  • тимьян
  • базилик
  • зубчик чеснока
  • кедровые орехи
  • лимонный сок
  • оливковое масло
  • соль
  • черный молотый перец
  • 100 г зернистого творога
  • 50 г оливок

Способ приготовления:

  1. Тщательно помойте болгарские перцы, сбрызните их оливковым маслом и отправьте запекаться в духовке при 180 градусах в течение 20-25 минут.
  2. Запеченные перцы охладите, очистите от кожуры и семян.
  3. Приготовим соус песто - из базилика, лимонного сока, кедровых орешков и масла. Все ингредиенты поместить в ступку и довести до однородной массы. Заправьте специями и выложите его на перцы.
  4. Обильно посыпьте салат сыром, нарезанным чесноком, специями и добавьте оливок. Приятного аппетита!

Прованский салат на День святого Валентина от судьи "МастерШеф. Профессионалы-3" Ольги Мартыновской / пресс-служба

Напомним,

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