Прованский салат на День святого Валентина от Ольги Мартыновской
12 февраля 2021 17:41
Судья "МастерШеф. Профессионалы-3" Ольга Мартыновская
пресс-служба
Что быстро и легко приготовить дома на день Влюбленных - предлагаем вам прованский салат ко Дню святого Валентина от Ольги Мартыновской.
Читайте такжеТОП-3 оригинальных рецепта печеного картофеля: интересные блюда и лайфхаки от шеф-повараРомантика и любовь уже витает в воздухе, ведь многие влюбленные пары готовятся к прекрасному празднику 14 февраля. Как порадовать свою вторую половинку необычным рецептом прованского салата, рассказала судья МастерШеф. Профессионалы-3 на СТБ Ольга Мартыновская.
Ко Дню влюбленных хочется телепортироваться в Прованс, на романтический ужин на фоне французских пейзажей. Во Францию улететь трудновато, а вот салат или закуска из запеченных в ароматных травах перцев, домашний песто, оливки - просто... не хватает только кусочка поджаренного хлеба и бокале Розе!
Ингредиенты:
- 3 шт. разноцветных болгарских перцев
- орегано
- тимьян
- базилик
- зубчик чеснока
- кедровые орехи
- лимонный сок
- оливковое масло
- соль
- черный молотый перец
- 100 г зернистого творога
- 50 г оливок
Способ приготовления:
- Тщательно помойте болгарские перцы, сбрызните их оливковым маслом и отправьте запекаться в духовке при 180 градусах в течение 20-25 минут.
- Запеченные перцы охладите, очистите от кожуры и семян.
- Приготовим соус песто - из базилика, лимонного сока, кедровых орешков и масла. Все ингредиенты поместить в ступку и довести до однородной массы. Заправьте специями и выложите его на перцы.
- Обильно посыпьте салат сыром, нарезанным чесноком, специями и добавьте оливок. Приятного аппетита!
Прованский салат на День святого Валентина от судьи "МастерШеф. Профессионалы-3" Ольги Мартыновской / пресс-служба
Напомним,