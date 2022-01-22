МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
22 января на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск шоу МастерШеф. Битва сезонов. 1 выпуск проекта МастерШеф. Битва сезонов смотрите онлайн на сайте TV.UA.
В первом испытании сезона им придется продемонстрировать все полученные знания! Задача, казалось бы, очень проста – никаких ограничений и усложнений. Кулинары должны приготовить блюдо за два часа. Но именно это блюдо поможет заявить каждому из них о себе! Чему они научились, какие книги читали, где работали и какого нового кулинарного уровня достигли? На какие приготовления сделают ставки участники? И удастся ли всем приятно удивить судей?
1 выпуск шоу МастерШеф. Битва сезонов смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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