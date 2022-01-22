МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

22 января на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск шоу МастерШеф. Битва сезонов. 1 выпуск проекта МастерШеф. Битва сезонов смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 1 выпуске шоу МастерШеф. Битва сезонов : Самые яркие участники прошлых сезонов снова сойдутся на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них самый лучший. 11 сезонов подряд МастерШеф меняет культуру питания украинцев и открывает новые имена в мире украинской кулинарии. Проект давно стал главной площадкой страны, где любители и профессионалы могут заявить о себе. И хотя в каждом сезоне победителем мог стать только один, многие участники убеждены, что именно они были достойны этого звания. Двадцатка самых ярких и талантливых звезд проекта вернулись на кухню «МастерШефа» за реваншем и скрестили ножи в грандиозном сражении за кулинарное первенство.

В первом испытании сезона им придется продемонстрировать все полученные знания! Задача, казалось бы, очень проста – никаких ограничений и усложнений. Кулинары должны приготовить блюдо за два часа. Но именно это блюдо поможет заявить каждому из них о себе! Чему они научились, какие книги читали, где работали и какого нового кулинарного уровня достигли? На какие приготовления сделают ставки участники? И удастся ли всем приятно удивить судей?

1 выпуск шоу МастерШеф. Битва сезонов смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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