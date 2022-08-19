Прокинься з Ектором 2022: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)

19 августа 2022 14:11 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Прокинься з Ектором 2022: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)
Пресслужба каналу СТБ

13 серпня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022. 3 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 від 13.08.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожЯк ти?: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)
Дивіться у 3 випуску проєкту Прокинься з Ектором 2022: кухню відвідала Юлія Жигуліна – фуд-продюсер проєкту МастерШеф. Вона змінила кухарський кітель на військову форму та стала людиною, яка відповідає за харчування українських воїнів. Адже їжа – це не лише про вгамування голоду, це ще й про турботу. У 3 випуску кулінарного шоу Прокинься з Ектором 2022 Юлія та Ектор Хіменес-Браво приготували просту та смачну страву – кесадиллю з тушонки. Для цієї страви вам знадобиться звичайна тушонка, сир, квасоля, лаваш і зовсім небагато часу! Дізнайтесь рецепт у проєкті Прокинься з Ектором 2022 випуск 3 від 13.08.2022.

3 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором 2022 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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