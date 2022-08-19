Прокинься з Ектором 2022: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)

Дивіться у 3 випуску проєкту Прокинься з Ектором 2022: кухню відвідала Юлія Жигуліна – фуд-продюсер проєкту МастерШеф. Вона змінила кухарський кітель на військову форму та стала людиною, яка відповідає за харчування українських воїнів. Адже їжа – це не лише про вгамування голоду, це ще й про турботу. У 3 випуску кулінарного шоу Прокинься з Ектором 2022 Юлія та Ектор Хіменес-Браво приготували просту та смачну страву – кесадиллю з тушонки. Для цієї страви вам знадобиться звичайна тушонка, сир, квасоля, лаваш і зовсім небагато часу! Дізнайтесь рецепт у проєкті Прокинься з Ектором 2022 випуск 3 від 13.08.2022.