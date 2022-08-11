Прокинься з Ектором 2022: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 06.08.2022)

11 августа 2022 12:21 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Прокинься з Ектором 2022: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 06.08.2022)
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 06.08.2022)
Пресслужба каналу СТБ

6 серпня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022. 2 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 від 06.08.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожЯк ти?: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 06.08.2022)
Дивіться у 2 випуску проєкту Прокинься з Ектором 2022: кухню відвідав Володимир Ярославський, який разом із Ектором приготував незвичайні голубці лише за 100 гривень. Продукти для страв можна знайти в будь-якому магазині, а судді шоу МастерШеф показали корисні лайфхаки і додали особливий інгредієнт, який надав звичайним голубцям ресторанний смак. Гість Володимир Ярославський розповів Ектору про життя до вторгнення, волонтерство в Україні та за кордоном, а також про мрії та плани. Що в українцях вразило зіркового шефа? Дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 2 від 06.08.2022.

2 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Прокинься з Ектором 2022 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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