Прокинься з Ектором 2022: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 06.08.2022)

Дивіться у 2 випуску проєкту Прокинься з Ектором 2022: кухню відвідав Володимир Ярославський, який разом із Ектором приготував незвичайні голубці лише за 100 гривень. Продукти для страв можна знайти в будь-якому магазині, а судді шоу МастерШеф показали корисні лайфхаки і додали особливий інгредієнт, який надав звичайним голубцям ресторанний смак. Гість Володимир Ярославський розповів Ектору про життя до вторгнення, волонтерство в Україні та за кордоном, а також про мрії та плани. Що в українцях вразило зіркового шефа? Дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 2 від 06.08.2022.