Прокинься з Ектором 2022: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)

1 августа 2022 18:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Прокинься з Ектором 2022: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)
Пресслужба каналу СТБ

30 липня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022. 1 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 від 30.07.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожЯк ти?: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)
Дивіться у 1 випуску проєкту Прокинься з Ектором 2022: на кухню до колумбійського шеф-кухаря завітає Дмитро Баліта – учасник 10 сезону МастерШеф. Вони разом покажуть, як зробити локшину швидкого приготування не тільки корисною та калорійною, але й смачнішою, ніж вона є. Також Дмитро розповість Ектору, як змінилося його життя після повномасштабного вторгнення росії до України, як волонтерить та які плани будує. Не пропустіть цікавий випуск та смачний рецепт – дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 1 від 30.07.2022.

1 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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