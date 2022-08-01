Прокинься з Ектором 2022: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.07.2022)

Дивіться у 1 випуску проєкту Прокинься з Ектором 2022: на кухню до колумбійського шеф-кухаря завітає Дмитро Баліта – учасник 10 сезону МастерШеф. Вони разом покажуть, як зробити локшину швидкого приготування не тільки корисною та калорійною, але й смачнішою, ніж вона є. Також Дмитро розповість Ектору, як змінилося його життя після повномасштабного вторгнення росії до України, як волонтерить та які плани будує. Не пропустіть цікавий випуск та смачний рецепт – дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 1 від 30.07.2022.
1 випуск проєкту Прокинься з Ектором 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.