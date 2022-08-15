Як ти?: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)

15 августа 2022 12:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Як ти?: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)
Як ти?: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)
Пресслужба каналу СТБ

13 серпня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск проєкту Як ти? 12 випуск проєкту Як ти? від 13.08.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться в 12 випуску проєкту Як ти?: Олена Курилова шокує: повномасштабне вторгнення вона передчувала задовго до початку. Ще у 2018 році екстрсенс була переконана, що між Україною та росією станеться щось страшне. У той період прередбачення Олени здавалося для більшості людей нереальним. Однак ясновидиця серйозно поставилася до своїх відчуттів і почала готуватися до гіршого. Як? Дізнайтеся зараз! Дивіться онлайн Як ти? 12 випуск від 13.08.2022.

12 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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