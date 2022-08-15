Як ти?: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 13.08.2022)

Дивіться в 12 випуску проєкту Як ти?: Олена Курилова шокує: повномасштабне вторгнення вона передчувала задовго до початку. Ще у 2018 році екстрсенс була переконана, що між Україною та росією станеться щось страшне. У той період прередбачення Олени здавалося для більшості людей нереальним. Однак ясновидиця серйозно поставилася до своїх відчуттів і почала готуватися до гіршого. Як? Дізнайтеся зараз! Дивіться онлайн Як ти? 12 випуск від 13.08.2022.
12 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.