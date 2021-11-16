Овен гороскоп на 2022 год

16 ноября 2021 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Овен гороскоп на 2022 год
Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Овен: здоровье, деньги и любовь
pixabay.com

Астрологи уже составили гороскоп на 2022 год для Овна!

Гороскоп здоровья на 2022 год Овен

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Чтобы организм работал как часы, Овну придется прекратить воспринимать небольшие неудачи как провалы вселенского масштаба. Ваше хорошее и ровное настроение является залогом хорошего самочувствия!

Не забывайте о расслабляющем массаже в самые сложные периоды года

Финансовый гороскоп на 2022 год для Овна

В 2022 году Овнов ждет стремительное восхождение по карьерной лестнице. Однако этому прогнозу суждено сбыться лишь в том случае, если Овен предпочтет коллективную работу личным амбициям. Партнеры по работе должны быть надежными, да еще и с вами на одной волне, это важно для успеха!

В общении на работе астрологи советуют быть более искренними, не упускайте возможности реализовать свой творческий потенциал!

Любовный гороскоп на 2022 год Овен

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Любовная оттепель наступит уже в марте 2022 года. Если к этому моменту вы с партнером подошли к кризису, то сможете без проблем все восстановить. Семейные пары проведут год без глобальных ссор, спокойно и мирно.

Некоторые, к сожалению, могут ощутить апатию из-за отсутствия страсти и драйва. Здесь уже ничего не поделаешь, Овну нужна мотивирующая история любви!

Напомним,

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