Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови

Ряд исследований подтвердил, что первая группа крови является наиболее древней, а также самой распространенной на Земле.

Можно смело утверждать, что люди с первой группой крови пережили исторический естественный отбор, во многом этому способствовали их интеллектуальные способности, отмечают исследователи-гемологи.

Умны от рождения

Интеллект связан с группами крови, а людей, которые являются носителями первого типа, всегда считали творческими и способными.

Человек с I группой крови очень талантлив с самого детства и впитывает себя знания как губка, он много читает, интересуется, как правило, сразу несколькими отраслями знаний. Часты случаи, когда носитель первой группы одинаково хорошо показывает себя как в творческих профессиях, так и в классических.

Кроме того, среди людей с первой группой крови много медиков и социальных работников, чему способствует высокий уровень эмпатии.

Напомним,