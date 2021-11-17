Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови

17 ноября 2021 16:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови
Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови
pixabay.com

Ряд исследований подтвердил, что первая группа крови является наиболее древней, а также самой распространенной на Земле.

Можно смело утверждать, что люди с первой группой крови пережили исторический естественный отбор, во многом этому способствовали их интеллектуальные способности, отмечают исследователи-гемологи.

Умны от рождения 

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Интеллект связан с группами крови, а людей, которые являются носителями первого типа, всегда считали творческими и способными. 

Человек с I группой крови очень талантлив с самого детства и впитывает себя знания как губка, он много читает, интересуется, как правило, сразу несколькими отраслями знаний. Часты случаи, когда носитель первой группы одинаково хорошо показывает себя как в творческих профессиях, так и в классических.

Кроме того, среди людей с первой группой крови много медиков и социальных работников, чему способствует высокий уровень эмпатии. 

Напомним, 

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